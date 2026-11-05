Títulos regionales de la WBA se pondrán en juego en el debut de la Continental Fight League

De izquierda a derecha: Miguel Arias, Elvis Rodríguez, Gian Valdez, Rohan Polanco y Edwin de los Santos. ( CEDIDA POR CONTINENTAL FIGHT LEAGUE )

Continental Fight League (CFL) presentó la cartelera oficial del CFL Santo Domingo Premiere 2026, que se celebrará el próximo 19 de diciembre en Arena Banreservas, en Santo Domingo, reuniendo en una misma noche a destacados representantes del boxeo dominicano profesional, olímpico y amateur de alto rendimiento.

La programación estelar contará con la participación de Rohan "El Rayo" Polanco, Edwin "La Granada" De Los Santos, Elvis "Dominican Kid" Rodríguez y el medallista olímpico Cristian Pinales, junto a otros talentos dominicanos e internacionales.

CFL también confirmó la celebración de combates por títulos regionales de la World Boxing Association (WBA), incluyendo la participación del invicto dominicano Miguel Arias, quien disputará el WBA Gold International de las 160 libras. Además, Polanco también disputará el título WBA Continental Latin American de peso Welter en las 147 libras.

El futuro dijo presente

Durante el encuentro de prensa, además, fue reconocida y destacada una nueva generación del boxeo dominicano, con la presencia de medallistas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, así como atletas clasificados a los Juegos Panamericanos, reforzando la visión de CFL de crear una plataforma que conecte el talento dominicano desde el ciclo olímpico hasta el boxeo profesional.

Continental Fight League nace en República Dominicana con una visión internacional y con el objetivo de desarrollar una plataforma recurrente de deportes de combate que combine competencia de alto nivel, desarrollo de atletas, producción, contenido y proyección internacional.

El debut oficial de CFL será el próximo 19 de diciembre en Arena Banreservas, Santo Domingo, sumando significativamente al turismo deportivo de la República Dominicana con iniciativas que fomentan el desarrollo de diferentes disciplinas y deportistas.

La cartelera será transmitida para toda República Dominicana a través de CDN Deportes.