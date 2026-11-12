RD conquista tres medallas de oro en el Concecabol Juvenil y Festival Santo Domingo
La actividad se estará celebrando en el Sebelén Bowling Center hasta este viernes 12 de noviembre
Con la participación de 112 atletas de diferentes países, se celebra en las instalaciones del Sebelén Bowling Center el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil de Boliche (Concecabol) y el Festival Juvenil Santo Domingo 2026.
Resultados destacados
En la modalidad de sencillos, República Dominicana tuvo una destacada actuación al conquistar tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, en las categorías Sub-16 y Sub-21.
En el Campeonato Sub-16 masculino, el dominicano Lenny Marrero conquistó el oro, seguido de Álvaro Alcocer, de México, y Víctor Mazzilli, de Venezuela. En femenino, Valeria Castellanos y Gabriella Lizarazo, de Colombia, obtuvieron oro y plata, mientras María Guerra, de Guatemala, ganó el bronce.
Otros resultados
En Sub-21 masculino, Pedro Díaz, de Puerto Rico, obtuvo el oro; Juan C. Olivares, de Guatemala, la plata; y Eduardo Figueroa, de México, el bronce. En femenino, Romina Palao, de México, ganó el oro; Elena Weinstok, de Costa Rica, la plata; y Sofía X. Olivares, de Guatemala, el bronce.
En el Festival Sub-21, República Dominicana conquistó las dos medallas de oro, con Jean Aquino en masculino y Letizia Santos en femenino. Javier Pérez obtuvo plata y Nadia Rodríguez bronce, ambos por República Dominicana. Ariana Gomes, de Aruba, ganó plata, y Leandro Rivera, de Panamá, bronce.
En el Festival Sub-16, Venezuela se destacó con las medallas de oro de Ignacio Pérez y María J. Vargas. También subieron al podio los dominicanos R. Pretelt, Jhairo Peralta y Montserrat Peguero, junto a la venezolana Isabela S. Zambrano.
- El evento reúne a jóvenes talentos del boliche de 10 países de la región y continúa desarrollándose en el Sebelén Bowling Center, promoviendo la integración deportiva y el crecimiento de esta disciplina en Centroamérica y el Caribe.