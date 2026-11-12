RD conquista tres medallas de oro en el Concecabol Juvenil y Festival Santo Domingo

El dominicano Lenny Marrero (centro) conquistó la medalla de oro en la categoría sub-16 en sencillos del Campeonato Concecabol Juvenil 2026; Álvaro Alcocer (izquierda), de México, y Víctor Mazzilli (derecha), de Venezuela, obtuvieron respectivamente las medallas de plata y bronce. ( CEDIDA POR LA CONCECABOL )

Con la participación de 112 atletas de diferentes países, se celebra en las instalaciones del Sebelén Bowling Center el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil de Boliche (Concecabol) y el Festival Juvenil Santo Domingo 2026.

Resultados destacados

En la modalidad de sencillos, República Dominicana tuvo una destacada actuación al conquistar tres medallas de oro, dos de plata y tres de bronce, en las categorías Sub-16 y Sub-21.

En el Campeonato Sub-16 masculino, el dominicano Lenny Marrero conquistó el oro, seguido de Álvaro Alcocer, de México, y Víctor Mazzilli, de Venezuela. En femenino, Valeria Castellanos y Gabriella Lizarazo, de Colombia, obtuvieron oro y plata, mientras María Guerra, de Guatemala, ganó el bronce.

Otros resultados

En Sub-21 masculino, Pedro Díaz, de Puerto Rico, obtuvo el oro; Juan C. Olivares, de Guatemala, la plata; y Eduardo Figueroa, de México, el bronce. En femenino, Romina Palao, de México, ganó el oro; Elena Weinstok, de Costa Rica, la plata; y Sofía X. Olivares, de Guatemala, el bronce.

En el Festival Sub-21, República Dominicana conquistó las dos medallas de oro, con Jean Aquino en masculino y Letizia Santos en femenino. Javier Pérez obtuvo plata y Nadia Rodríguez bronce, ambos por República Dominicana. Ariana Gomes, de Aruba, ganó plata, y Leandro Rivera, de Panamá, bronce.

En el Festival Sub-16, Venezuela se destacó con las medallas de oro de Ignacio Pérez y María J. Vargas. También subieron al podio los dominicanos R. Pretelt, Jhairo Peralta y Montserrat Peguero, junto a la venezolana Isabela S. Zambrano.

El evento reúne a jóvenes talentos del boliche de 10 países de la región y continúa desarrollándose en el Sebelén Bowling Center, promoviendo la integración deportiva y el crecimiento de esta disciplina en Centroamérica y el Caribe.