La paralización de vuelos en EE. UU. pone en jaque la jornada del fútbol americano universitario

Amariyun Knighten (n.º 0) celebra con Eli Coppess (n.º 26) y Ben Minich (n.º 17), de los Miami (OH) RedHawks, tras anotar mediante una intercepción devuelta hasta la zona de anotación frente a los Ohio Bobcats, durante la segunda mitad en el Yager Stadium, el 10 de noviembre de 2026 en Oxford, Ohio. ( TANNER PEARSON/GETTY IMAGES/AFP )

Una interrupción en el sistema de comunicaciones del control aéreo de Estados Unidos provocó que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara el viernes una paralización nacional de los vuelos de salida, situación que generó complicaciones en los planes de viaje de numerosos equipos de fútbol americano universitario que tenían previsto disputar partidos este sábado.

La medida, adoptada por razones de seguridad ante una falla que afectó los centros de control del tráfico aéreo, sorprendió a varios programas mientras se preparaban para viajar a sus compromisos correspondientes a la undécima semana de la temporada.

La suspensión no tenía un horario definido para concluir, por lo que distintas universidades comenzaron a buscar alternativas de transporte, incluyendo desplazamientos en autobús, mientras las conferencias evaluaban posibles modificaciones en sus calendarios.

El problema también abrió interrogantes sobre la posibilidad de retrasar los partidos o trasladarlos al domingo, debido a que algunos equipos podían llegar con poco tiempo para descansar y prepararse.

La FAA informó que sus técnicos investigaban el inconveniente de comunicación y que ofrecerían actualizaciones conforme avanzaran los trabajos para resolverlo.

SEC, la más afectada

La Conferencia del Sureste (SEC) informó que mantenía comunicación con sus universidades para determinar el impacto de la paralización y coordinar las respuestas necesarias.

Entre los equipos afectados figura Tennessee, número ocho del escalafón, que tenía previsto viajar a College Station para enfrentar a Texas A&M. Los Voluntarios debían salir a las 4:00 de la tarde del viernes para realizar el desplazamiento más largo de su temporada, pero el vuelo quedó suspendido y la universidad comenzó a estudiar otras posibilidades.

Ole Miss, ubicado en el puesto 19, tampoco había llegado al aeropuerto cuando entró en vigor la medida. Según CBS Sports, sus jugadores recibieron instrucciones de regresar a sus hogares y presentarse nuevamente a las 7:00 de la noche. La posibilidad de trasladar el encuentro contra Oklahoma para el domingo estaba sobre la mesa.

Texas, sexto en el escalafón, también quedó atrapado en la situación. El equipo se encontraba en la pista del aeropuerto cuando se anunció la paralización, antes de su compromiso contra LSU, programado para las 7:30 de la noche del sábado.

Auburn, por su parte, no consiguió despegar antes de la suspensión y optó por trasladarse en autobús hasta Starkville para enfrentar a Mississippi State.

No todos tuvieron inconvenientes. Alabama, tercero en la clasificación, tenía previsto viajar por carretera a Nashville para medirse con Vanderbilt, mientras que Missouri ya había llegado a Athens para enfrentar a Georgia, el equipo número uno del país.

Florida también había aterrizado en Lexington antes de la interrupción, donde enfrentaría a Kentucky. Asimismo, South Carolina consiguió llegar a Arkansas sin contratiempos.

Otro con dificultades

La situación alcanzó a varios integrantes de la Conferencia Big Ten. Washington quedó varado en Seattle antes de viajar a East Lansing, Michigan, para enfrentar a Michigan State. El desplazamiento representaba un desafío considerable, debido a la distancia y a las pocas alternativas disponibles durante la noche del viernes.

Minnesota tampoco pudo despegar rumbo a su compromiso contra Penn State, aunque contaba con más tiempo porque el partido estaba programado para las 7:00 de la noche del sábado.

Purdue, en cambio, decidió utilizar el transporte terrestre para llegar a Iowa City, donde enfrentaría a Iowa a las 7:30 de la noche.

La conferencia informó que sus equipos arbitrales estaban disponibles para cumplir con sus respectivos compromisos, por lo que las principales preocupaciones estaban relacionadas con el traslado de las delegaciones.

Otros programas evitaron el inconveniente. Michigan había viajado a Eugene el jueves para enfrentar a Oregon, mientras que USC, Nebraska y Northwestern consiguieron llegar a sus destinos antes de la paralización.

Posibles cambios en calendario

La Conferencia Big 12 también expresó preocupación por las consecuencias de la medida y anunció que estudiaba posibles modificaciones en su programación del sábado.

Uno de los encuentros bajo observación era el de Kansas State contra TCU, previsto para las 2:00 de la tarde. Los Wildcats se encontraban detenidos en la pista del aeropuerto cuando se anunció la suspensión.

El desplazamiento por carretera entre Manhattan, Kansas, y Fort Worth, Texas, tomaría poco más de siete horas. TCU confirmó que mantenía conversaciones con Kansas State para evaluar un posible cambio en el horario de inicio.

Otro equipo comprometido era Utah, número dos del escalafón, que todavía no había salido de Salt Lake City para enfrentar a Arizona, ubicado en el puesto 23. El recorrido terrestre entre ambas ciudades tomaría aproximadamente 12 horas.

Arizona State también tenía dificultades para llegar a Orlando, donde enfrentaría a UCF. El equipo debía recorrer más de 2,000 millas desde Tempe, Arizona, y preparaba la posibilidad de viajar en avión durante la mañana del sábado.

En contraste, Texas Tech ya había llegado a Stillwater para su enfrentamiento contra Oklahoma State, por lo que ese partido se mantenía programado sin inconvenientes.

Los que lograron llegar a tiempo

La Conferencia de la Costa Atlántica (ACC) informó que todos sus equipos habían llegado a las sedes de sus respectivos encuentros antes de la paralización.

Wake Forest estaba en Dallas para enfrentar a SMU, mientras que California había aterrizado en Charlottesville para medirse con Virginia. Boston College y Stanford también consiguieron completar sus desplazamientos.

Sin embargo, las dificultades no se limitaron a las principales conferencias.

Tulane no había podido despegar para viajar a Houston, donde enfrentaría a Rice, mientras que Florida Atlantic permanecía en territorio de Florida a la espera de poder trasladarse a Tulsa.

Oregon State tampoco había iniciado su viaje hacia Boise para enfrentar a Boise State, en un encuentro con implicaciones importantes para las aspiraciones de los Broncos en el *College Football Playoff*.

UNLV, por su parte, regresó a su campus después de la paralización y debía buscar una alternativa para llegar a Nuevo México, donde enfrentaría a los Lobos.

Uno de los equipos que no tenía mayores preocupaciones era North Dakota State, que había aterrizado en Hawái a las 5:00 de la mañana del viernes, antes de que entrara en vigor la medida. Su encuentro contra Hawaii estaba programado para las 11:00 de la noche del sábado.

La prioridad de las autoridades

Además de los problemas de transporte, la situación generó preocupación por el descanso de los jugadores y el personal técnico. Un traslado prolongado por carretera podía afectar la preparación física de los atletas, especialmente para aquellos equipos que tenían compromisos programados durante las primeras horas del sábado.

La SEC indicó que mantenía conversaciones con sus instituciones para evaluar las posibles consecuencias y determinar si era necesario realizar ajustes. También estaba verificando si los equipos arbitrales de algunos encuentros habían resultado afectados.

El Big 12, de igual manera, aseguró que continuaría monitoreando las dificultades de transporte junto con sus universidades y que ofrecería actualizaciones sobre cualquier modificación en los partidos.