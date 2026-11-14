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El Gobierno dominicano entrega la pista de patinaje de SDE remozada

La obra fue ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones

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    El Gobierno dominicano entrega la pista de patinaje de SDE remozada
    Vista panorámica de la pista de patinaje de Santo Domingo Este (CEDIDA POR MIVED)

    La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, la entrega de la remozada pista de patinaje del Parque Mirador del Este, una instalación deportiva recuperada con una inversión de RD$46 millones para mejorar las condiciones de entrenamiento de los atletas y ampliar los espacios de recreación de la comunidad.

    La obra, ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), abarcó una superficie superior a los 6,000 metros cuadrados e incluyó la rehabilitación de las áreas destinadas al patinaje de velocidad, artístico y de iniciación.

    Durante la inauguración, Peña destacó que la recuperación de instalaciones deportivas permite ofrecer nuevas oportunidades a los atletas dominicanos y contribuye a que niños y jóvenes dispongan de espacios adecuados para desarrollar sus capacidades.

    "Esta es una muestra del compromiso que hemos asumido con el desarrollo deportivo de la República Dominicana y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, seguiremos impulsando una política deportiva que reconoce el talento de nuestros atletas y la importancia de ofrecerles instalaciones dignas, modernas y seguras", expresó la vicepresidenta, según señala una nota de prensa.

    De su lado, el ministro Jean Luis Rodríguez destacó que la entrega responde al compromiso de concluir y poner al servicio de las comunidades infraestructuras que contribuyan al bienestar de la población.

    "Esta pista no es solo una remodelación de infraestructura; es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes y atletas. Hemos trabajado bajo los más altos estándares internacionales para que los patinadores dominicanos cuenten con un espacio seguro y óptimo para el alto rendimiento y la recreación sana", manifestó Rodríguez.

    Asimismo, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la coordinación entre las instituciones gubernamentales para recuperar instalaciones deportivas y mejorar las condiciones de práctica de las distintas disciplinas.

    Instalaciones para el entrenamiento y la recreación

    El complejo dispone de una pista de velocidad de más de 2,000 metros cuadrados, un área para patinaje artístico de aproximadamente 2,000 metros cuadrados y una pista escuela de cerca de 500 metros cuadrados, destinada a la formación de nuevos practicantes.

    Los trabajos incluyeron el acondicionamiento de las superficies con recubrimiento sintético, la instalación de un sistema de iluminación para el área de competencia y la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

    De acuerdo con el Mived, las intervenciones fueron ejecutadas conforme a normativas internacionales aplicables a instalaciones deportivas de alto rendimiento, con el propósito de ofrecer condiciones adecuadas para los entrenamientos y las competencias.

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    • La rehabilitación de la pista forma parte de las intervenciones que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader para recuperar espacios públicos y deportivos y ponerlos a disposición de las comunidades.

    Durante la entrega acompañaron a la vicepresidenta y al ministro Jean Luis Rodríguez la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y el presidente de la Federación Dominicana de Patinaje (Fedopatin), Fausto Arias, junto con representantes de esa organización y miembros de la comunidad deportiva.

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