El Gobierno dominicano entrega la pista de patinaje de SDE remozada

Vista panorámica de la pista de patinaje de Santo Domingo Este ( CEDIDA POR MIVED )

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, la entrega de la remozada pista de patinaje del Parque Mirador del Este, una instalación deportiva recuperada con una inversión de RD$46 millones para mejorar las condiciones de entrenamiento de los atletas y ampliar los espacios de recreación de la comunidad.

La obra, ejecutada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived), abarcó una superficie superior a los 6,000 metros cuadrados e incluyó la rehabilitación de las áreas destinadas al patinaje de velocidad, artístico y de iniciación.

Durante la inauguración, Peña destacó que la recuperación de instalaciones deportivas permite ofrecer nuevas oportunidades a los atletas dominicanos y contribuye a que niños y jóvenes dispongan de espacios adecuados para desarrollar sus capacidades.

"Esta es una muestra del compromiso que hemos asumido con el desarrollo deportivo de la República Dominicana y bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, seguiremos impulsando una política deportiva que reconoce el talento de nuestros atletas y la importancia de ofrecerles instalaciones dignas, modernas y seguras", expresó la vicepresidenta, según señala una nota de prensa.

De su lado, el ministro Jean Luis Rodríguez destacó que la entrega responde al compromiso de concluir y poner al servicio de las comunidades infraestructuras que contribuyan al bienestar de la población.

"Esta pista no es solo una remodelación de infraestructura; es una inversión en el futuro de nuestros jóvenes y atletas. Hemos trabajado bajo los más altos estándares internacionales para que los patinadores dominicanos cuenten con un espacio seguro y óptimo para el alto rendimiento y la recreación sana", manifestó Rodríguez.

Asimismo, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, valoró la coordinación entre las instituciones gubernamentales para recuperar instalaciones deportivas y mejorar las condiciones de práctica de las distintas disciplinas.

Instalaciones para el entrenamiento y la recreación

El complejo dispone de una pista de velocidad de más de 2,000 metros cuadrados, un área para patinaje artístico de aproximadamente 2,000 metros cuadrados y una pista escuela de cerca de 500 metros cuadrados, destinada a la formación de nuevos practicantes.

Los trabajos incluyeron el acondicionamiento de las superficies con recubrimiento sintético, la instalación de un sistema de iluminación para el área de competencia y la renovación de las instalaciones eléctricas y sanitarias.

De acuerdo con el Mived, las intervenciones fueron ejecutadas conforme a normativas internacionales aplicables a instalaciones deportivas de alto rendimiento, con el propósito de ofrecer condiciones adecuadas para los entrenamientos y las competencias.

La rehabilitación de la pista forma parte de las intervenciones que desarrolla el Gobierno del presidente Luis Abinader para recuperar espacios públicos y deportivos y ponerlos a disposición de las comunidades.

Durante la entrega acompañaron a la vicepresidenta y al ministro Jean Luis Rodríguez la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, y el presidente de la Federación Dominicana de Patinaje (Fedopatin), Fausto Arias, junto con representantes de esa organización y miembros de la comunidad deportiva.