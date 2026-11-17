La playa Esmeralda fue escenario del Oceanman World Final Championship 2026. ( CEDIDA A DL )

En Miches hubo dominicanos que se lanzaron al agua y salieron con medallas. La playa Esmeralda fue escenario del Oceanman World Final Championship 2026, donde la representación nacional consiguió varios primeros lugares y un título mundial que tuvo como protagonista a Juan Ramón Mejía Betances.

Mejía demostró que la resistencia no tiene fecha de vencimiento. Se proclamó campeón mundial de los 10 kilómetros en la categoría de 60 a 69 años y se convirtió en el único dominicano que alcanzó el podio de la Final Mundial en esa distancia, considerada la prueba principal de la competición.

Pero no fue el único que tuvo motivos para celebrar al salir del agua.

En las pruebas Open, celebradas paralelamente a la Final Mundial, los dominicanos también encontraron espacio entre los mejores de sus respectivas categorías.

En Sprint Open, una carrera de dos kilómetros, Maia Guerrero, Mirka Morales, Josué Romero y Augusto García Serra terminaron en primera posición.

Para quienes consideraban insuficiente esa distancia, llegaron los cinco kilómetros del Half Oceanman Open. Allí, Miguel Portes y Miguel José González conquistaron el primer lugar en sus respectivas categorías.

Y si cinco kilómetros parecían muchos, Lisi Kristina Hershberger fue todavía más lejos. La nadadora dominicana ganó su categoría en el Oceanman Open, una prueba de 10 kilómetros que exige resistencia y preparación.

Los pequeños tampoco se quedaron mirando desde la arena. Guillermo Medina conquistó el primer puesto en Oceankids Open, mientras otros representantes nacionales alcanzaron posiciones de podio en las competencias infantiles.

Clasificación y futuro

La diferencia entre las pruebas es importante. El título de Mejía corresponde a la Final Mundial, mientras que los demás primeros lugares mencionados fueron obtenidos en las competencias Open, que también sirvieron como clasificatorias para la edición mundial de 2027.

Los diez primeros clasificados de cada categoría Open consiguieron su boleto directo para esa próxima competición.

El Oceanman es un circuito internacional de natación en aguas abiertas que desarrolla aproximadamente 38 eventos anuales en 26 países. Sus pruebas reúnen tanto a nadadores experimentados como a aficionados, con distancias y categorías para diferentes edades.

Dominicanos se llevan ocho primeros lugares y un título mundial en el Oceanman 2026.

La celebración en Miches también permitió proyectar a Playa Esmeralda como escenario de competencias internacionales de natación.

La organización reconoció el trabajo de Rafael Miranda, representante de Oceanman en República Dominicana, por su participación en la coordinación del evento.