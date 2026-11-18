Amaury Guerrero es reconocido en Santiago ( CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE SANTIAGO )

En el marco de la celebración del Campeonato Nacional de Taekwondo, fue reconocido el maestro Amaury Guerrero por su trayectoria, dedicación y eaportes al desarrollo y fortalecimiento del taekwondo en el país.

El reconocimiento fue entregado por el máster Rafael Grullón, presidente de la Asociación de Taekwondo de Santiago y organizador general del evento, quien valoró el compromiso y la entrega de Guerrero, destacándolo como uno de los principales dirigentes deportivos que han contribuido al crecimiento de esta disciplina durante los últimos diez años.

Guerrero, quien preside una de las asociaciones de taekwondo con mejores resultados deportivos de la última década, ha desarrollado una importante labor en la formación de atletas, el fortalecimiento de las escuelas y la promoción de competencias que contribuyen al desarrollo del talento nacional.

Desde que se anunció que el campeonato serviría de escenario para reconocer la trayectoria del maestro Guerrero, diferentes asociaciones, entrenadores, atletas y escuelas de taekwondo unieron esfuerzos para respaldar la iniciativa, logrando una participación extraordinaria que posiciona esta edición entre las de mayor asistencia de atletas de los últimos diez años, según los organizadores.

Reconocimiento a los propulsores

La actividad también permitió resaltar el trabajo que realizan diversas asociaciones y escuelas que, con esfuerzo, dedicación y compromiso, continúan impulsando la práctica del taekwondo en todo el territorio nacional.

Entre las entidades que respaldaron el reconocimiento se encuentran las asociaciones de taekwondo de Santiago, La Vega y Hermanas Mirabal, San Francisco, Higüey, San Pedro de Macorís así como la Escuela de Taekwondo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Litauasd y la escuela dirigida por el maestro Milton Pérez, entre otras organizaciones que trabajan de manera permanente en la formación de nuevos talentos.

Estas instituciones, junto al maestro Guerrero, representan una parte importante del esfuerzo que realizan entrenadores y dirigentes para mantener activa esta disciplina, promover la sana competencia y garantizar oportunidades de desarrollo a niños, jóvenes y atletas de alto rendimiento.

Anuncian clínica gratuita

Como parte de las iniciativas destinadas a fortalecer la unidad del taekwondo dominicano, se anunció la celebración de una clínica de alto rendimiento el próximo 13 de diciembre, que contará con la participación del medallista olímpico Yulis Gabriel.

Mercedes Reyes, acompañado de destacados maestros y entrenadores de diferentes puntos del país.

La jornada tiene como propósito reunir a las escuelas, asociaciones, entrenadores y atletas en un espacio de capacitación, intercambio de conocimientos y confraternidad deportiva, con el objetivo de cerrar el año promoviendo los verdaderos valores del taekwondo.

Los organizadores destacaron que la actividad estará abierta a todas las escuelas de taekwondo del país, sin restricciones de participación y completamente gratuita, reafirmando que el desarrollo de esta disciplina debe estar fundamentado en la integración, el respeto, la solidaridad y el trabajo conjunto.

Con esta iniciativa se busca enviar un mensaje de unidad a toda la familia del taekwondo dominicano, demostrando que, por encima de las diferencias institucionales, debe prevalecer el compromiso de trabajar por el bienestar de los atletas y el crecimiento de este deporte.

El reconocimiento al maestro Guerrero y la celebración de esta próxima clínica representan un llamado a la unidad de la disciplina en el país, bajo una misma visión, trabajar juntos por su presente y futuro en el país.