El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefo), Alberto Rodríguez Mella, continuando con su agenda de fomentar el accionar de las instituciones con alumnos especiales, realizó una visita especial al Centro Educativo Integral de la Asociación Dominicana de Síndrome de Down (Adosid), ubicado en Colinas del Arroyo I, Villa Mella, donde entregó utilería deportiva y compartió con los estudiantes.

En su interacción con estudiantes y docentes, Rodriguez Mella manifestó que la institución sigue apostando por un deporte escolar inclusivo, en el que todos tengan un espacio y la oportunidad de disfrutar.

"Hemos sido recibidos con mucha alegría, sonrisas y momentos especiales; lo que nos recuerda que todos los niños merecen las mismas oportunidades para aprender, jugar y desarrollar sus habilidades", resaltó.

Rodríguez Mella se mostró complacido al conocer de cerca estos espacios "donde cada experiencia cuenta y se convierte en una nueva oportunidad para aprender, crecer y desarrollar habilidades para la vida"

Juegos Inclusivos RD 2026

Recientemente, Rodríguez Mella estuvo en la apertura de los Primeros Juegos Inclusivos RD 2026 en el que participan más de 500 niños especiales en ocho disciplinas.

En el Adosid, Rodríguez Mella fue recibido por la coordinadora de Transición a la Vida Adulta, Maribel de los Santos Núñez, quien describió a groso modo el trabajo que realiza dicha institución con los estudiantes y las actividades que forman parte de su aprendizaje diario.

Entre otras cosas elaboran pulseras, cuidan huertos de vegetales y tienen talleres de panadería.

De los Santos Núñez y los alumnos recibieron con alegría, sonrisas y momentos especiales a la comitiva del Inefi, y agradecieron la entrega de utilería deportiva escolar.