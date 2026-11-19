Cris Cyborg en acción ( CEDIDA POR LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO )

La legendaria peleadora brasileña Cris Cyborg, una de las figuras más laureadas en la historia de las artes marciales mixtas (MMA), arribará a la República Dominicana el próximo martes 24 de noviembre, por invitación del abogado Julio Cury, para desarrollar una agenda de actividades deportivas, formativas e institucionales.

Considerada una de las mejores peleadoras de todos los tiempos, Cyborg ha hecho historia al convertirse en la única atleta que ha conquistado campeonatos mundiales en cinco de las principales organizaciones de artes marciales mixtas: UFC, Bellator MMA, Strikeforce, Invicta FC y Professional Fighters League (PFL).

Su trayectoria, caracterizada por un estilo de combate arrollador y una prolongada hegemonía en la división de peso pluma, la ha consagrado como una de las figuras más influyentes y respetadas de este deporte a escala mundial.

Durante su estadía, la múltiple campeona mundial compartirá sus experiencias y conocimientos con atletas y jóvenes dominicanos, en una iniciativa orientada a promover la disciplina, la superación personal y el deporte como instrumento de prevención de la violencia.

Apoyo institucional

La actividad central tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 11:00 a.m., cuando Cyborg impartirá una clínica deportiva en el Pabellón de Judo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde compartirá con atletas y entrenadores los fundamentos técnicos y las experiencias que la han llevado a convertirse en una de las grandes exponentes de las artes marciales mixtas a escala mundial.

La agenda de la atleta contempla pases especiales en empresas privadas y encuentros con altos funcionarios del país, en el marco de una visita que cuenta con el respaldo del Banco de Reservas (Banreservas), el Ministerio de Turismo (Mitur) y el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec).

El apoyo de estas instituciones pone de manifiesto el interés de fomentar el deporte como herramienta de transformación social y de consolidar al país como escenario de encuentros con figuras de relevancia internacional.