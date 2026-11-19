Puka Nacua, receptor abierto de los Los Angeles Rams ( AFP )

La NFL suspendió al receptor abierto de los Rams de Los Ángeles, Puka Nacua, por violar su política de conducta personal, anunció la liga este jueves.

La suspensión de Nacua entra en vigor de inmediato, lo que significa que puede cumplirla mientras permanece en la lista de reservas lesionados (injured reserve o IR). Será elegible para ser reincorporado el próximo 14 de diciembre.

Los Rams colocaron a Nacua en la lista de lesionados el 12 de noviembre debido a esguinces en los ligamentos colateral medial (MCL) y cruzado posterior (PCL), además de una lesión en el dedo gordo del pie (turf toe).

Ya se perdió el partido del domingo ante los Arizona Cardinals, el primero de al menos cuatro encuentros que debe ausentarse mientras está en IR.

Detalles del incidente

La NFL le comunicó a Nacua que «cualquier otra violación a la política de conducta personal, incluyendo el incumplimiento de las condiciones de su programa de desvío, lo expondrá a medidas disciplinarias adicionales y más severas, incluida la expulsión definitiva de la liga», según informó Adam Schefter, de ESPN.

La sanción se origina por un presunto incidente protagonizado por Nacua en la víspera de Año Nuevo de 2025. En marzo, una mujer presentó una demanda contra el jugador por agresión y lesiones, alegando que profirió un comentario antisemita y la mordió en el hombro, provocándole "un dolor físico inmediato y severo."

Nacua ingresó a un centro de rehabilitación en abril tras conocerse las acusaciones. Sin embargo, su abogado afirmó que el receptor no buscó tratamiento en respuesta a la demanda.

El jugador de 25 años lidera a los Rams esta temporada en recepciones (70) y yardas recibidas (715).

Los Ángeles comenzó la campaña con marca de 2-4, pero ha ganado cuatro partidos consecutivos para mejorar su récord a 6-4.

Los Rams comparten exactamente el mismo registro que los Seattle Seahawks y marchan detrás de los San Francisco 49ers (8-1) en la lucha por el liderato de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).