Los Juegos Inclusivos fueron clausurados en el Sebelén Bwoling Center. ( CEDIDA POR MIDEREC )

Los Primeros Juegos Inclusivos República Dominicana 2026 concluyeron este jueves con la participación de 504 atletas con discapacidad en diez disciplinas deportivas, en una iniciativa que busca ampliar las oportunidades de competición y contribuir a la preparación de deportistas para futuros compromisos internacionales.

El evento, celebrado del 16 al 19 de noviembre, reunió a estudiantes y jóvenes de diferentes localidades del país, con competencias desarrolladas principalmente en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y una jornada final de boliche en Sebelén Bowling & Entertainment, en Plaza Bolera.

La última fecha incluyó las competencias de boliche, la premiación de los atletas destacados y la ceremonia de clausura, con la participación de representantes de las instituciones organizadoras y entidades vinculadas al desarrollo deportivo.

El programa comprendió atletismo, baloncesto 3x3, bádminton, boliche, béisbol5, gimnasia rítmica, fútbol, tenis de campo, natación y voleibol.

Además de promover la participación deportiva de personas con discapacidad, la iniciativa contribuye al proceso de desarrollo y preparación de atletas con miras a competencias internacionales, entre ellas los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago de Chile 2027.

## Compromiso con el deporte inclusivo

El presidente del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Benny Metz, destacó la importancia de esta primera edición y aseguró que la institución continuará impulsando iniciativas destinadas a eliminar las barreras que dificultan el acceso al deporte.

"Estos Juegos nos dejan una gran enseñanza: cuando generamos oportunidades y eliminamos barreras, nuestros jóvenes pueden desarrollar todo su potencial. Hoy celebramos su talento, su esfuerzo y la determinación con la que han participado en cada competencia. Desde el CONADIS seguiremos trabajando para que el deporte inclusivo continúe creciendo en nuestro país", expresó Metz.

Guillermo Álvarez también resaltó la participación de los deportistas y el significado de las jornadas para el fortalecimiento de una cultura de inclusión.

"Durante estos cuatro días hemos sido testigos de momentos extraordinarios. Cada competencia, cada medalla y cada sonrisa representan una oportunidad para seguir construyendo una sociedad donde el deporte sea un espacio abierto para todas las personas. Nuestros atletas son los grandes protagonistas de esta historia", manifestó.

Por su parte, el viceministro administrativo del Ministerio de Deportes y Recreación, Franklin de la Mota, consideró que la celebración de los Juegos constituye un avance en los esfuerzos por ampliar las oportunidades de desarrollo deportivo para las personas con discapacidad.

"El deporte tiene la capacidad de unir, transformar vidas y abrir caminos. Estos Juegos demuestran que debemos continuar creando escenarios donde nuestros jóvenes puedan competir, desarrollar sus talentos y alcanzar sus sueños. Nuestro compromiso es seguir respaldando iniciativas que promuevan la inclusión deportiva", sostuvo De la Mota.

Organización y respaldo institucional

Los Juegos fueron organizados conjuntamente por el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Olimpiadas Especiales República Dominicana, el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Ministerio de Educación (MINERD) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

La primera edición permitió reunir en un mismo programa diez modalidades deportivas, con el propósito de ofrecer mayores oportunidades de participación, fomentar el compañerismo y visibilizar las capacidades de los atletas.

A la ceremonia de clausura asistieron Rafael Díaz, director ejecutivo de Olimpiadas Especiales República Dominicana; Rolando Antonio Sebelén, inmortal del deporte dominicano; Gilberto García, presidente de la Federación Dominicana de Judo; y Lucía Vásquez, representante del área de Educación Especial del MINERD.

También estuvieron Yhamminha Dickson, en representación de Juan Tomás, presidente de United Petroleum, y Lidia Castro, representante del área de Asuntos Públicos de Coca-Cola, además del viceministro De la Mota.

Con la conclusión de las competencias, las instituciones organizadoras reiteraron su compromiso de continuar desarrollando iniciativas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a la práctica deportiva y contribuyan a su formación y proyección competitiva.