Imagen panorámica del terreno donde estará el play de la Escuela Antera Mota ( CEDIDA POR INEFI )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) avanza a ritmo acelerado en la construcción del play escolar de la Escuela Antera Mota, una obra que impactará directamente a cientos de estudiantes de uno de los planteles más emblemáticos de esta provincia cibaeña.

El proyecto forma parte del plan institucional de dotar a los centros educativos públicos de instalaciones seguras y adecuadas para la educación física, la iniciación deportiva y la recreación.

Hugo García, representante de la institución en Puerto Plata, confirmó que los trabajos marchan conforme al cronograma establecido para su pronta entrega.

"Estamos trabajando sin descanso para que los estudiantes de la Antera Mota y de nuestra provincia cuenten lo antes posible con un espacio digno donde jugar béisbol escolar, ejercitarse y recrearse", destacó García.

Compromiso institucional

Inaugurada en 1953, la Escuela Antera Mota es un referente histórico en la formación de generaciones de puertoplateños.

Con esta intervención, el INEFI busca fomentar hábitos de vida saludable entre niños, niñas y adolescentes, reafirmando su compromiso de seguir construyendo y rehabilitando infraestructuras deportivas escolares en todo el territorio nacional.