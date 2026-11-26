Participantes en el Congreso de Inefi ( CEDIDA POR INEFI )

Con la participación de expertos internacionales y profesionales locales de alto perfil académico, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y la Asociación Latinoamericana de Gerencia Deportiva (Algede) inició el pasado martes el IX Congreso Internacional de Educación Física, Gestión de Eventos Deportivos y Motricidad Infantil.

El director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, dio apertura al seminario en el que seis expositores extranjeros impartirán charlas a un grupo de 120 participantes, de los cuales 105 son maestros, y entre los que se cuentan los ganadores de la Medalla al Mérito, del Concurso de Clases de Educación Física y miembros de la Escuela de Investigadores.

En ese sentido, Rodríguez Mella dijo que el Congreso es el resultado de pasos que ha dado el área de educación física en el pasado reciente, teniendo como objetivo promover el intercambio de conocimientos, entre profesionales nacionales e internacionales, mediante espacios de formación, reflexión e innovación que contribuyan al fortalecimiento de la calidad educativa, el desarrollo integral de los estudiantes y el impulso del deporte escolar como herramienta fundamental para una educación inclusiva y transformadora.

Tras concluir su intervención, Rodríguez Mella recibió un reconocimiento de parte del director de la Escuela de Formación Docente en Educación Física y Ciencias del Deporte UASD, José Rafael Beras; el consultor docente Inefi, Manuel Morel; el decano de Ciencias de la Educación UASD, Carlos Santiago; el director docente, Orlando Taveras; el encargado y coordinador de eventos deportivos Inefi, Víctor Pérez, y el exponente del Congreso, Sandy Portorreal.

Expositores internacionales

Entre los expositores y catedráticos internacionales estarán el mexicano Jorge Alberto Aburto Corona, el brasileño Cezar Grontowski Ribeiro, el hondureño Raúl Orlando Figueroa Soriano, el venezolano Richard Almaguer López y los cubanos Gladys Bequer Díaz y Bernardo Mesa Páez.

Entre los temas a tratar están "Neuromotricidad y Desarrollo Infantil", a cargo de la doctora Gladys Becquer Díaz; "Identificación de Potencialidades Deportivas Latentes y Dermatoglifia.

Perspectiva en Rep. Dominicana", por el doctor Richard Almaguer López, y "Transformando la praxis del Docente de Educación Física mediante la investigación y la acción", exposición del doctor Raúl Orlando Figueroa Soriano.

También se expondrá la "Actividad física y salud: cambios de comportamiento para estilos de vida saludable", por el doctor Cezar Grontowski Ribeiro; "Exergames en escolares: una estrategia innovadora para aumentar la actividad física y combatir el sobrepeso infantil", por el doctor Jorge Alberto Abierto Corona.

Los temas "Masa muscular y motricidad en niños con cáncer: campo emergente para profesionales de la actividad física y deporte en los países en desarrollo" y "Gestión de eventos deportivos en deporte escolar".