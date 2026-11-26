Personalidades presentes en el acto de arranque de la construcción del techado en Moca ( CEDIDA POR INEFI )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) dejó iniciados los trabajos de construcción de un techado en la Escuela Salomé Ureña.

Así lo expresó el coordinador provincial del Inefi en Moca, Darling Guzmán, coordinador provincial en Moca, resaltó que la construcción de dicha instalación no sólo responde a una necesidad de infraestructura, "sino que representa una inversión directa en el desarrollo integral de nuestra juventud, al ofrecer un entorno propicio para la práctica del deporte, la actividad física y la sana convivencia".

Confió en que el techado se convierta en un punto de encuentro "para fortalecer los valores, la disciplina y el sentido de comunidad que tanto requiere el sistema educativo dominicano".

En ese mismo tenor, el ex presidente de la Unión Deportiva de la Provincia Espaillat y ex miembro de la selección nacional de ciclismo, José Bautista (Cheché), agradeció la iniciativa de Alberto Rodríguez Mella y el Inefi de iniciar la construcción de un techado en ese centro educativo.

Asistentes al acto

En la actividad también estuvieron presentes el párroco Pedro Pablo Trejo, quien hizo la invocación a Dios; la directora de la Escuela Salomé Ureña, Joselyn Peralta Paulino; la vicealcaldesa Wendy Brito, y la vicepresidenta de la Sala Capitular, Rosa Elena Núñez, y el regidor Robin Lantigua.

Estuvieron presentes además los managers de equipos Jonathan Polanco, Juan Lantigua, Edward Sánchez Guzmán, Eliezer de los Santos, José de la Rosa, Junior Pérez, Pedro Alexis Guzmán, Frailin Morfe y Jefry Hernández.