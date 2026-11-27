Mason Rudolph, quarterback de los Steelers de Pisttsburgh, lanza un pase durante una práctica del equipo. ( ARCHIVO/ AFP )

Los Pittsburgh Steelers aplastaron este viernes por 27-5 a los Denver Broncos en el cierre de una volcánica semana en la que despidieron al controvertido quarterback Aaron Rodgers.

El cuatro veces MVP (Jugador Más Valioso) de la NFL fue reemplazado con solvencia por Mason Rudolph, que guio un triunfo muy necesario para los Steelers tras dos derrotas seguidas.

Rudolph, otro quarterback experimentado, lanzó para 142 yardas y un pase de touchdown al receptor abierto DK Metcalf en un duelo disputado en frías y lluviosas condiciones.

Los defensores T.J. Watt y Jalen Ramsey anotaron los otros touchdowns de Pittsburgh, que finiquitó la racha de seis victorias de los Broncos.

Los Steelers, que mejoraron su registro a 7-4, firmaron un triunfo balsámico después de las volcánicas 72 horas en las que consumaron su explosivo divorcio con Rodgers.

El quarterback fue relegado el martes a la suplencia debido a su bajo rendimiento y a una fuerte disputa interna con Mike McCarthy, el entrenador que lo dirigió 14 de sus 22 temporadas en la NFL.

El detonante final

Un día después, Rodgers concedió una entrevista a ESPN en la que cargó con fuerza contra McCarthy destapando interioridades del vestuario, incluidas reuniones en las que el entrenador se quedó dormido o se ausentó.

Rodgers, que se encuentra en su última temporada en activo, fue despedido inmediatamente poco después de la entrevista.

"Al final del día, es football, y como profesionales tenemos el trabajo de salir, competir al máximo nivel y ganar partidos. Es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo aislar ese ruido", dijo el tight end Pat Freiermuth sobre el ambiente en el vestuario de Pittsburgh.

McCarthy, por su parte, dijo que fue una "victoria especial".

"Si miras lo que ha pasado en las últimas dos semanas, necesitábamos una victoria", reconoció.