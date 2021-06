$!Mayweather y Paul dejarían de ganar millones por fallo en streaming de Showtime

Según los informes, Floyd Mayweather y Logan Paul podrían perder una cantidad significativa de dinero con sus recortes de pago por evento(PPV en inglés) después de que la aplicación de transmisión de Showtime fallara.

La pelea de exhibición de ocho asaltos en Miami, que terminó sin un vencedor después de que llegó a toda la distancia, se transmitía en la aplicación de la cadena, pero una gran cantidad de fanáticos en Estados Unidos no pudieron ver.

La cadena de televisión estadounidense ahora pide a los fanáticos que visiten su sitio web para solicitar un reembolso después de que los apostadores enojados, que desembolsaron US$49.99, para ver la exhibición, exigieron que se les devolviera el dinero.

No está claro cuántos clientes de pago se vieron afectados por las dificultades técnicas, pero podría terminar costándole miles a Showtime si se emiten reembolsos.

Según el diario inglés The Sun, eso podría afectar lo que Mayweather y Paul debían recibir de su parte de los ingresos del pago por evento.

Mayweather, de 44 años, afirmó que podría ganar hasta US$100 millones en total de la pelea, mientras que, según los informes, Paul estaba listo para ganar en la región de US$26 millones cuando se contabilizaron las cifras de PPV y todo lo demás.

Las cifras oficiales de la cartelera generalmente son publicadas por la comisión de sanciones, pero la Comisión de Boxeo del Estado de Florida no ha publicado ninguna porque era una exhibición.

Independientemente, ambos hombres se irán con cheques de pago de ocho cifras.

Mayweather, quien nunca fue derrotado en el ring cuando se retiró con un récord de 50-0 como profesional, admitió que esta podría ser la última vez que pelea después de no poder noquear a la sensación de YouTube Paul.

“No voy a actuar como si tuviera 19 años, todo se trata de crecimiento y envejecimiento. No puedo pelear como cuando peleé con gente como (Arturo) Gatti y gente así. Es triste que (Manny) Pacquiao salga a pelear nuevamente. Podría haber presionado mucho, pero fue divertido. Todo su objetivo era sobrevivir y eso fue una victoria para él. Si está feliz, que así sea. En los libros de historia siempre seré el más grande”, dijo el púgil.

“¿Volveré? Absolutamente no. Me he retirado del deporte del boxeo. Probablemente tampoco vuelva a hacer una exposición”, dijo el conocido como Money.

“Si hubiera peleado más, no habría durado ocho asaltos. Tengo la suerte de construir un legado y hacer una fortuna a partir de él. He hecho algunas inversiones inteligentes y todo está pagado. Hicimos lo que teníamos que hacer esta noche”, agregó‘.

Los problemas de transmisión y transacción para eventos importantes no son nada nuevo para Showtime u otros medios, ya que los medios tradicionales se trasladan a modelos comerciales directos al consumidor. CBS ha tenido problemas para satisfacer la demanda de transmisión de importantes eventos en vivo como los premios Grammy y el Super Bowl en el pasado. HBO generó quejas de los consumidores cuando la capacidad de su servidor se vio inundada por una gran demanda en mayo de 2019 para el final de la serie de “Game of Thrones”. Mientras tanto, Disney compró una sólida plataforma de transmisión con su adquisición de BamTech en 2017, que fue un trampolín para el lanzamiento de Disney Plus y ESPN Plus.

Mayweather y Paul pelearon ocho asaltos en el partido no autorizado, que no tuvo jueces oficiales ni ganador declarado. El truco hecho para las redes sociales fue el evento principal durante la cartelera de cuatro peleas, que también contó con el ex receptor abierto de la NFL Chad Johnson haciendo su debut en el boxeo contra el luchador Brian Maxwell.