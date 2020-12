Mel Rojas: "Me voy a Japón porque me molestó que en la MLB dudaran de lo que hice en Corea"

Su tramo de dominio en Corea del Sur culminó en un premio MVP este año, el toletero Mel Rojas Jr.está llevando su talento a Japón para 2021.

Entonces, ¿por qué decidió dejar el KT Wiz en la Organización de Béisbol de Corea (KBO) para firmar con los Hanshin Tigers en Nippon Professional Baseball (NPB)?

Es complicado.

Por un lado, Rojas Jr. dijo que no solo firmó con Hanshin por dinero. Fue su fuego competitivo lo que lo llevó a una liga ampliamente considerada superior a la KBO. Quería demostrar a los clubes de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) que podía jugar contra una competencia más dura que la de Corea del Sur.

"Algunas personas de las oficinas (de equipos) de la MLB, especialmente los gerentes generales, dijeron que lo que he estado haciendo en Corea no significa nada para los equipos de la MLB porque (la KBO) no es tan competitiva como la MLB", dijo Rojas a la Agencia de Noticias Yonhap mientras estaba en vacaciones con su familia en Nashville, Tennessee.

"Dijeron que si hacía algo similar en Japón, seguramente me darían acuerdos de Grandes Ligas", dijo el dominicano. "Y eso me molestó. La gente dudaba de mí y yo quería asumir ese desafío".