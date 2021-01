$!Melky Cabrera confía en el trabuco de las Águilas

Aunque las Águilas representarán a la República Dominicana con un excelente equipo en la Serie del Caribe, el veterano ligamayorista Melky Cabrera considera que en México “no debemos pensar que ganaremos todo, hay que ir a pelear, trabajar y hay que ganar los juegos”.

Cabrera , quien defiende los jardines dio gracias a Dios por todo y elogió al Gerente General Ovalles, nuestro manager, han logrado aglutinar un equipo, que podríamos decir es uno de los mejores, pero estoy consciente de que no debemos pensar que ganaremos todo, hay que ir a pelear, trabajar y hay que ganar los juegos.

“Vamos contra equipos de calidad como Puerto Rico, Venezuela, México, que ya tienen gran tradición en la serie, en realidad no tendremos rivales pequeños”, aseguró.

Mazatlán será la primera Serie del Caribe de Melky con las Águilas. “Había ido al evento cuando era prácticamente un muchachito y comenzaba en LIDOM, fui invitado por los Tigres del Licey creo que en 2006. Ahora es un privilegio ir con nuestro equipo, donde fui seleccionado primer pick en el Draft del 2004.”

Melky dio gracias a Dios porque 17 años después “ todavía estoy aquí, debo agradecer al equipo que me trajo, al manager Félix Fermín que me dejó jugar como regular. Con Félix gané en el 2007 y ahora en el 2020-2021 nuevamente. Además estoy muy contento con la fanaticada, que me distingue”.

Cabrera no sabe si vuelve a jugar en el país aunque confiesa que le gustaría un año más , “porque estamos empatados con el Licey y me encantaría ayudar al equipo a conseguir una corona más, la 23, pero el tiempo lo decidirá, ahora me estoy preparando para la Serie del Caribe es lo que tengo en mi mente”.

Busca oportunidad en MLB por una meta muy particular, los 2,000 hits.

Melky Cabrera no tiene contrato, es agente libre y está a la espera de conseguir una oportunidad de volver a Grandes Ligas para intentar alcanzar su hit número 2,000, una meta que está cerca y no quiere irse sin alcanzarla.

“Nunca pensé que jugaría tanto tiempo en las grandes ligas, ni que me acercaría a los dos mil hits y quisiera que papá Dios me dé esa oportunidad de poder jugar hasta alcanzarla”, dijo el veterano jugador.

Cabrera se encuentra a 35 imparables de los 2,000 hits para poner el colofón a una carrera que inició en el 2005 cuando debutó con los Yankees de New York con quienes jugó hasta el 2009.

Posteriormente se convirtió en un trotamundos de las mayores jugando con Atlanta (2010), Reales de Kansas City (2011), Gigantes de San Francisco (2013), Azulejos de Toronto (2013-2014), Chicago White Sox (2015-2016), White Sox-Kansas (2017), Cleveland (2018) y Piratas (2019).

Melky redondea números históricos de carrera con .285 de average y una línea ofensiva de .334 OBP, .417 Slugging y OPS de .751.

Después de este intento por regresar, Cabrera piensa que es momento de dedicar tiempo a su familia, su esposa y dos hijas que le esperan con ansiedad.

Seguir en el béisbol de alguna manera es una de sus metas, cuando ya esté en el retiro le gustaría quedarse en el béisbol.

“Me gustaría un puesto en la oficina. A mi no me gustan mucho los vuelos, los hago porque es necesario, y sí me gustaría quedarme pero en un cargo administrativo y ayudar de ahí arriba“, dijo al final.