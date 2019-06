$!Meneíto hace el peso y va hoy por la faja mundial

“En esta ocasión tratare de impedir que la decisión de mi victoria vaya a manos de los jueces, porque me he preparado para ganar por nocaut”, dijo.

“Esta es la oportunidad de mi vida y no la desaprovecharé”, declaro Jiménez, cuyo récord es de 29 victorias, ocho derrotas y cuatro empates.

Yafai afirmó que el título súper mosca de la AMB continuara en su poder, aunque reconoció la calidad del boxeador dominicano. “Es muy bueno, pero no está a la altura de mi nivel”, sostuvo Yafai en referencia a Norberto Jiménez. El invicto de Yafai (25-0) no intimida al boxeador quisqueyano, quien después de un mal inicio de carrera (8 derrotas en sus primeras 11 peleas), no ha vuelto a perder en sus últimas 30 salidas.