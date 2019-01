$!Mexicano Álvaro Ortiz se acerca al título de Latin América Amateur Championship

El mexicano Álvaro Ortiz es el líder del Latin America Amateur Championship tras los primeros 54 hoyos y repite la historia de hace un año en el certamen que reúne a 108 jugadores nóveles que se han dado cita en Casa de Campo, en La Romana.

“Espero que el resultado final sea distinto”, fue la frase que soltó algo más relajado el jugador de Guadalajara. No fue una vuelta fácil para el puntero, pero se las arregló para firmar 70 golpes (-2) y con un total de 208 (-8) aventaja por uno al peruano Luis Fernando Barco y al chileno Agustín Errazuriz.

“Comencé a sentirme un poco nervioso en el medio de la vuelta, pero pegué un muy buen tiro en el 8 y aunque no hice birdie, me sirvió para tranquilizarme. Fue un día difícil, el viento fue el más fuerte de la semana y la cancha estuvo complicada, aunque por suerte no llovió como los días previos”, señaló el hermano de Carlos, jugador del PGA TOUR.

“Quise hacerme profesional el año pasado, pero por distintas circunstancias no pude y después preferí darle prioridad a este torneo. Ojalá tenga revancha mañana”, contó el de mejor record en el LAAC sin victorias.