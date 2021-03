$!Miderec celebra el Día Internacional de la Mujer en el Parque del Este

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) conmemoró este lunes 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer con una actividad de carácter incluyente y el inicio de una campaña de reforestación en el complejo deportivo Parque del Este.

El acto lo encabezó el viceministro Administrativo del Miderec, Franklin De la Mota, quien representó al ministro de Deportes, Francisco Camacho, en compañía de los también viceministros Técnico, Elvys Duarte; para la Región Sur, Kennedy Vargas, y para la Región Este, Leopoldo López Soler.

Acudieron a la actividad atletas en activo y retiradas, así como personal femenino que labora en las instalaciones del Parque del Este, municipio Santo Domingo Este, entre las que destacaron las voleibolistas Annerys Valdez y Cosiris Rodríguez, así como la retirada baloncestista Matilde Guerrero, y la experimentada propulsora Norma Díaz.

La ceremonia incluyó el reconocimiento a la exatleta de condiciones especiales Madeleine Castillo García "por ser una guerrera, por nunca rendirse y ser un motivo de superación para las demás mujeres" que tienen discapacidad físico motora.

“Gracias por tomarme en cuenta, de verdad fue una sorpresa que no me esperaba, gracias a todos de corazón”, expresó Castillo, visiblemente emocionada.

“Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, pero quiero que sepan que no es solo un día, es el año entero, es la vida entera; ustedes son las madres de nosotros, son las esposas, son el árbol que da sombra y por eso debemos venerarlas siempre”, expresó De la Mota.

El viceministro agregó, “una mujer es como un árbol al cual nos aferramos con esperanza, como lo hacemos al abrazar a nuestras madres, por eso cuando ellas faltan es como si no tuviéramos techo. Felicitaciones a todas los mujeres en su día, gracias por venir a protagonizar esta actividad organizada en su nombre”.

Y continuó: “quiero agradecer al señor Antonio de la Cruz Nolasco (director general de Embellecimiento del Ministerio de Obras Públicas), por su apoyo incondicional, gracias por no decir que no, usted es un representante digno del verdadero cambio, el cambio es la unidad en el servicio al pueblo dominicano, trabajamos como equipo; en esta actividad no hay Ministerio de Deportes, no hay Dirección, aquí somos un solo equipo, el equipo que simboliza el cambio, el cambio llegó y el cambio es real”.

En la actividad estuvieron, además, Niurca Herrera, directora de la Oficina de Género de Miderec; el director de Deportes de la provincia Santo Domingo, Yanel Mateo; De la Cruz Nolasco, y Óscar Maldonado, director administrativo de Miderec.

El show artístico del emotivo acto lo animó la cantante Martha Heredia, quien cantó el himno nacional y luego hizo galas de su potente voz al interpretar la canción "Al final", autoría de la artista cristiana Lily Goodman, como mensaje motivador para todas las mujeres.