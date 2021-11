$!Miguel Tejada logra cruzar nadando la Bahía de Samaná

SAMANÁ.- El nombre de Miguel Tejada quedó inscrito en el libro de grandes nadadores dominicanos que han logrado realizar la travesía de la Bahía de Samaná.

Esa hazaña quedó registrada el pasado sábado al salir desde las costas de Sabana de la Mar hasta el malecón de Samaná, recorrido completado en cinco horas y 43 minutos.

“¡Misión cumplida!”. Fueron las primeras palabras externadas por Tejada a su llegada a las 12:23 del día a Samaná, donde fue recibido por una gran cantidad de personas que desde tempranas horas esperaban impacientes el arribo de este atleta, que partió a las 6:40 de la mañana desde Sabana de la Mar en compañía de un equipo que siempre estuvo atento durante todo el trayecto del nado.

“Gracias le doy a Dios por haber logrado este objetivo en memoria de mi abuelo (Pedro Hermón) fallecido por diabetes y que fue muy influyente en mi vida. Fue un trayecto difícil, pero lo importante es que pudimos llegar hasta Samaná que era nuestra misión principal”, señaló Tejada.

Miguel se une a un grupo de nadadores que han hecho este tipo de travesía, entre los que están Radhamés Tavarez, Roberto Gómez, Radhamés Plácido, Antonio García, Claudio Caamaño, Nelson Rivera, Marcos Díaz y más reciente Miguel Portes, en 2017.

“Confronté muchas situaciones en el trayecto, entre estás nadar contra la corriente. Cuando respiraba profundo, la corriente en muchas ocasiones no me dejaba avanzar. También fui picado por medusas varias veces y tuve calambres, pero esto no me impidió el que yo continuara con mi propósito”, sostiene Tejada.

La distancia que hay entre Sábana de la Mar a Samaná es de 17 kilómetros, pero debido a los contratiempos que Miguel presentó se extendió a 22.

“Es un honor que cientos de personas me hayan dado este recibimiento. Valió la pena todo este esfuerzo, todo este sacrificio. Mi meta era no rendirme y así fue”, puntualizó el nadador, quien tiene a Marcos Díaz como una persona de mucha admiración.

La preparación de Tejada venía produciéndose desde el año pasado y estuvo encabezada por su entrenador Yan Marcos y un equipo de hombres y mujeres vitales para hoy celebrar esta hazaña.

Huésped distinguido

Después de realizar el nado, el Ayuntamiento de Samaná, a través del consejo de regidores, entregó un reconocimiento a Tejada, declarándolo “Huésped distinguido”.

La declaratoria fue leída por la presidente del consejo de regidores del Ayuntamiento de Samaná, Edna Denise Díaz Báez, en presencia del alcalde Nelson Antonio Núñez y de otras autoridades civiles y militares de esta provincia.