$!Milagros Cabral: “Aprendí a perfeccionar mi pase y mi defensa viendo a los equipos asiáticos”

—¿Qué es más difícil ser jugadora o gerenciar y dirigir un equipo?

Las tres hablan de deporte, pero con funciones y responsabilidades diferentes. A mí me encantó ser jugadora de alto rendimiento, la adrenalina que corría por mis venas era increíble, y estoy agradecida de Dios por darme ese don. Pero ahora disfruto como gerente deportiva de una manera increíble y con una gran responsabilidad.

—¿Sabes cuántos partidos has jugado en tu vida?

No, pero lo que sí te puedo decir es que cuento todos los saltos que he dado en los juegos y entrenamientos. Creo que en kilómetros me dan para llegar a la luna.

—¿Cual es el mejor recuerdo deportivo de toda tu carrera?

Son muchos, pero elijo uno que sé que todos los dominicanos también recuerdan: los Panamericanos 2003.

—Si pudieras dominar otro deporte, ¿cuál sería?

Seguramente el tenis o el golf.

—¿Cuál es el país que más te ha gustado o impresionado?

Uno de los que más me impresionó fue cuando fuimos a jugar como refuerzo a una ciudad en la Siberia de Rusia, llamada Khabarovsb (jabarovsb), con una temperatura de 65 bajo 0. ¡Dios mío, nunca pude salir y ver esa hermosa ciudad porque no podía salir del frío!

—¿Qué echas de menos del mundo de la competición?

¡Nada! Soy de las que pasa página. No he jugado más voleibol, lo que sí sé es que amé y seguiré amando esta disciplina, pero desde otro ángulo.

—¿Qué oponente te ha ayudado a mejorar más?

Los equipos asiáticos, sobre todo ver que tenían una defensa y pase impecables. Así aprendí a mejorar y perfeccionar mi pase y mi defensa.

—¿Una superstición extraña o ritual antes de un partido?

Cuando iba hacer el saque “no pisar la línea de fondo”. Ahora me pregunto por qué carajo yo hacía eso.

—Si pudieras revivir un partido, ¿cuál sería?

La medalla de Oro de los Panamericanos.

—¿Cómo te gusta celebrar las victorias?

Con un dicho dominicano: “¡El que gana es el que goza!”. Y de verdad que yo me gozaba mi juego con mi equipo.

—¿Dinos algo sobre ti que a la gente le sorprendería saber?

¡Que me encanta comer! A mi edad he tenido que aprender a comer, ya que seguía comiendo igual que cuando era atleta. Pero entonces quemaba entre 2,000 y 3,000 calorías por mis entrenamientos de alto rendimiento. Al finalizar mi carrera deportiva no podía seguir comiendo igual, ya que no lo quemaba igual que cuando jugaba. Por eso tuve que aprender a comer como un mortal.

—Dos cosas que aún estén en tu lista de deseos...

¡Ay ay ay! Viajar con mi bebo a Disneyland y conocer todos los rincones hermosos de mi país.

—¿Te arrepientes de algo en tu vida deportiva?

Absolutamente de nada.

—¿Qué película (o serie) sobre deporte recomendarías ver?

Son muchas, pero de esas que vi hace mucho y me dejaron un mensaje: “Invictus” y “El último baile”.

—Apuesta: Tokio, final de voleibol, ¿qué selecciones visualizas por el Oro?

República Dominicana contra China, Italia o Brasil.