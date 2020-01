$!Moisés sobre Luis Rojas: “Era cuestión de tiempo”

Su nombre no es bien conocido en las Grandes Ligas, pero está bien. Los Mets creen que Luis Rojas está calificado para ser el capitán de un equipo que tiene la oportunidad de ganar el título Este de la Liga Nacional en 2020. Los Mets presentaron a Rojas en una conferencia de prensa el viernes por la tarde en el Citi Field una semana después de separarse de Carlos Beltrán, quien no manejó un solo juego.

Estaba Rojas en el centro del escenario: frío, tranquilo y sereno mientras hablaba con los medios frente a la familia sentada en la primera fila. Se extraño en la presentación a su padre, el ex manager de las Grandes Ligas Felipe Alou, y su medio hermano, el ex toletero Moises Alou. Eran las personas más influyentes en la vida de Rojas. Moisés, que trabaja para los Padres, no se sorprendió de que su hermano menor se convirtiera en un gerente de Grandes Ligas.

“Era cuestión de tiempo”, dijo Alou por teléfono. “Para mí, él es un dirigente. Eso es todo lo que pides“.

Rojas, de 38 años, tiene mucha experiencia en los estadios de las Grandes Ligas. Cuando era niño, Rojas pasó la mayor parte de sus veranos con su padre, quien dirigió los Expos y los Gigantes en la década de 1990 y principios de la década de 2000. Rojas era conocido por flipar pelotas con su hermano mayor y sus compañeros de equipo como el miembro del Salón de la Fama Larry Walker y Marquis Grissom.

“Mi papá lo traería para el verano y él estaría hablando de béisbol. Él conocía a todos los jugadores ”, dijo Moisés sobre Rojas.

Moisés intervino en el desarrollo de Rojas. Como gerente general de las Leonnes del Escogido en la Liga Dominicana le dio a Rojas su primer trabajo gerencial; resultó ser un gran movimiento. Rojas llevó al equipo a la postemporada varias veces y ganó un campeonato durante la temporada 2015-16. ¿Qué tan bien le fue a Rojas? Moisés reconoció que tomaría un respiro de vez en cuando, lo que le permitiría a Rojas hacer movimientos en la lista, mientras observaba al equipo hacer su rutina diaria antes de los juegos.

Pero escuchar a Rojas le da crédito a su hermano por dónde está hoy.

“Tuvimos muchas discusiones de béisbol solo para mejorar el equipo. Algunas de esas discusiones me ayudaron a mejorar ”, dijo Rojas. “Estábamos tomando decisiones, evaluando jugadores y colaborando con las oficinas de operaciones”.

Después de años en la liga dominicana y una década como dirigente de la Liga Menor en la organización de los Mets, Rojas liderará un equipo de Nueva York que tiene mucho talento, liderado por el primera base Pete Alonso y el diestro Jacob deGrom. La mayoría de los jugadores en la lista están familiarizados con Rojas, que dirigió a un puñado de ellos, incluido Alonso, en las ligas menores.

“Trabajó para esto por tanto tiempo. Ha llegado a las grandes ligas”, dijo Moisés. “Este muchacho tiene pasión, conocimiento. Le encanta hablar sobre el juego. ... Sabía que sería un activo para el equipo. Se convirtió en mi manager después de ser entrenador durante dos o tres años. Estaba muy orgulloso de él.”

Los Mets parecen pensar que Rojas está listo para el trabajo en las Grandes Ligas y llevarlos a la postemporada por primera vez desde 2016.

“Es un día de orgullo para la organización de los Mets”, dijo el gerente general Brodie Van Wagenen. “Promovemos uno de los nuestros para ser el líder y la cara de un equipo de Grandes Ligas”.

Omar Minaya, asistente especial de los Mets para el GM: “Este equipo tiene talento. Creo que lo que [Rojas] va a hacer es poner a todos [en la mejor posición para tener éxito]. Ellos van a creer en él. Probablemente sea el primer entrenador en dirigir en la Liga Dominicana de Verano que [haga lo mismo] en las Grandes Ligas. Eso es lo primero. ... Él es real“.