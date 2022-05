Marc Márquez volverá a ser operado del brazo derecho después del GP de Italia

El seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Honda), víctima de una fractura del brazo derecho en julio de 2020, volverá a operarse de este brazo "la próxima semana", anunció el sábado en la víspera de la carrera del Gran Premio de Italia.

"Seré operado la semana que viene. Desde la lesión siento grandes limitaciones. Me he dado cuenta esta temporada de que no disfruto, sufro mucho, no corro como quiero", indicó el español, sin poder precisar la duración de su tiempo de baja.

"No lo sé, los doctores lo dirán después de la operación, pero será largo, seguro. Pero era el momento de hacerlo", respondió en conferencia de prensa, señalando que quiere preparar bien la temporada de 2023.

"He hecho evidentemente todo lo que era posible para evitar esta operación, pero es la solución para volver", añadió, asegurando que el problema está claro: "Una rotación demasiado importante en el brazo".

Gran Premio de Italia Marc Márquez, de 29 años, se cayó el sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia, pero esta nueva caída no tuvo incidencia en su decisión, que había sido tomada la víspera, precisó.

Se someterá a su cuarta operación en el húmero derecho. Tendrá lugar el martes en Estados Unidos, en la clínica Mayo de Rochester (Minnesota), anunció el equipo Honda.

El piloto catalán regresará luego a España para pasar allí su tiempo de convalecencia y será entonces cuando pueda estimarse un tiempo de baja, precisó.