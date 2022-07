Nuevo video muestra a Piquet utilizando lenguaje homofóbico

SAO PAULO (AP) — Más videos de medios de comunicación brasileños mostraron al excampeón de la Fórmula Uno Nelson Piquet utilizando lenguaje homofóbico y más insultos raciales sobre Lewis Hamilton.

El sitio web Grande Prêmio publicó un video el jueves por la noche, al parecer grabado el año pasado y en el que sale Piquet hablando en portugués, en el que el ex piloto brasileño de 69 años de edad utiliza lenguaje homofóbico para decir que el piloto británico no estaba centrado en desafiar a su compañero de equipo en Mercedes, Nico Rosberg, por el título de 2016, que ganó el alemán. También hubo un cuarto caso de insulto racial sobre Hamilton, que es de raza negra.

Por los insultos anteriores que salieron a la luz esta semana, Piquet ya ha sido ampliamente condenado por la F1, los pilotos, los equipos y el organismo rector, la FIA.

En un podcast el pasado mes de noviembre, Piquet habló sobre un choque entre Hamilton y Max Verstappen durante el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado. Piquet se refirió a Hamilton como “neguinho” en portugués, que significa “pequeño negro”. El término no es necesariamente un insulto racista en Brasil, pero es una expresión que se ve cada vez más como de mal gusto, y su fraseo también puede enfatizarlo.

Piquet pidió disculpas a Hamilton el miércoles, pero dijo que el término, aunque “mal pensado”, no pretendía ser ofensivo. Añadió que “neguinho” puede usarse como diminutivo de “gente en general”. Pero su fraseo en esa parte del video no dejó ninguna duda de que estaba señalando a Hamilton como “el neguinho”, a lo que añadió un insulto homófobo.

El portavoz de Piquet no hizo comentarios sobre el vídeo publicado a última hora del jueves tras una petición de The Associated Press.

No hubo respuesta inmediata de Hamilton o Verstappen a las imágenes de Grande Prêmio.

Piquet fue suspendido el jueves de su condición de miembro honorario del British Racing Drivers’ Club, que es el propietario y administrador del circuito de Silverstone, sede del gran premio de esta semana.

Hamilton ha pedido que cambien las “mentalidades arcaicas”. Después de que el exdirector de la F1, Bernie Ecclestone, defendiera a Piquet en la televisión británica, Hamilton cuestionó por qué se da importancia a las “voces más antiguas” en la F1.

El líder del campeonato, Verstappen, que mantiene una relación con la hija de Piquet, Kelly Piquet, dijo el jueves que Piquet utilizó una palabra “muy, muy ofensiva” para describir a Hamilton, pero no cree que Piquet sea racista.

Piquet, campeón de la F1 en 1981, 1983 y 1987, ha dividido a los aficionados a la F1 en Brasil por seguir desprestigiando a su compatriota Ayton Senna y cuestionar su sexualidad sin pruebas.

Senna, un héroe de Hamilton, murió en un accidente en 1994 en el Gran Premio de San Marino. Aun así, Piquet ha hecho referencias homófobas a Senna, la más reciente en una entrevista de 2020.

Piquet también ha enfadado a los fans de la F1 por su firme apoyo al presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro. Los partidarios de Piquet han dicho en las redes sociales que el reciente video de Piquet se ha hecho viral como parte de una campaña de desprestigio político contra el presidente.