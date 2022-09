Mick Schumacher guarda silencio sobre el inestable futuro de la Fórmula Uno

Mick Schumacher rechazó varias oportunidades el jueves para discutir su futuro en la Fórmula Uno en medio de especulaciones de que Haas lo dejará al final de la temporada.

El hijo del siete veces campeón de F1 Michael Schumacher está en su segunda temporada con Haas, donde fue ascendido desde la Ferrari Driver Academy. Ha estado asociado con Ferrari desde 2019 después de ganar el campeonato europeo de F3.

El contrato de Schumacher con la academia expirará a fines de este año y Haas, que tiene una asociación de motores con Ferrari, no estaría obligado a quedarse con el alemán de 23 años si Schumacher ya no es parte del programa.

Se le preguntó a Schumacher antes del Gran Premio de Holanda si planeaba quedarse en Haas por tercera temporada; si estaba hablando con otros equipos; y, "¿cuáles ve como los pros y los contras de lo que hace en el futuro?"

Eludió las tres preguntas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/01/una-moto-en-una-pista-ed429993.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/01/una-moto-en-una-pista-ed429993.jpg El piloto de Haas, Mick Schumacher, de Alemania, conduce su auto durante la segunda sesión de práctica antes del Gran Premio de Fórmula Uno en el circuito de Spa-Francorchamps en Spa, Bélgica, el viernes 26 de agosto de 2022. El Gran Premio de Bélgica de Fórmula Uno se llevará a cabo el viernes 26 de agosto de 2022. Domingo. (AP/OLIVIER MATTHYS)

"Veo a los profesionales con los que competiré este fin de semana y el siguiente y, con suerte, en Singapur y Suzuka y en las próximas carreras", dijo Schumacher en el circuito de Zandvoort. "Estoy emocionado por este fin de semana y nuestro auto debería ser bastante fuerte y espero poder sumar algunos puntos".

Schumacher se quedó con cara de piedra cuando se le preguntó directamente si quería hablar sobre sus planes para 2023 y transmitió otras dos preguntas sobre su futuro. El primero preguntó sobre cualquier conversación que haya tenido sobre seguir siendo parte de la Ferrari Driver Academy.

"Creo que en ese sentido lo que se está discutiendo detrás de escena entre nosotros es algo que está entre nosotros, y prefiero mantenerlo entre nosotros y no hablar públicamente" Mick Schumacher Piloto F1 “

Schumacher dijo más tarde "esos son asuntos contractuales, en los que no puedo entrar en detalles", cuando se le preguntó sobre su futuro en la parrilla de F1. Si Haas no retiene a Schumacher para la próxima temporada y no puede encontrar otro asiento, la parrilla perdería tanto sus pilotos alemanes porque el tetracampeón Sebastian Vettel se retira.

Schumacher fue notificado públicamente a principios de esta temporada por el director del equipo de Haas, Guenther Steiner, para retomar su desempeño. Se perdió la segunda carrera de la temporada cuando se estrelló en Arabia Saudita y fue llevado brevemente al hospital para ser evaluado. Schumacher también se cayó en Mónaco.

Finalmente anotó los primeros puntos de F1 de su carrera en julio en el Gran Premio de Gran Bretaña al terminar octavo en Silverstone. Schumacher fue sexto la próxima carrera en Austria y tiene un total de 12 puntos. Kevin Magnussen, quien regresó a Haas esta temporada después de una separación de un año, lidera el único equipo estadounidense de F1 con 22 puntos.

Mientras tanto, Schumacher ha retrocedido desde sus carreras de fuga consecutivas. Fue 15º en Francia, 14º en Hungría y 17º la semana pasada en Bélgica. Schumacher ocupa el puesto 15 en la clasificación de 20 pilotos.

Si pierde su asiento actual, no hay muchas opciones para Schumacher. Daniel Ricciardo fue rescindido de su contrato en McLaren y está buscando trabajo y McLaren espera ganar una pelea con Alpine para usar a Oscar Piastri, el piloto de reserva de Alpine, para ocupar el asiento de Ricciardo.

Alpine quiere a Piastri para la vacante cuando Fernando Alonso se vaya para reemplazar a Vettel en Aston Martin.

Schumacher recibió un respaldo el jueves cuando el piloto de Alpine, Esteban Ocon, dijo que dejó en claro al equipo que Schumacher es su elección para reemplazar a Alonso.

“Mi elección si tuviera algo que decir sería Mick si no tiene nada planeado para el próximo año”, dijo Ocon. "Mick es un buen amigo mío, así que si puedo ayudar en eso, no hay problema. Creo que ha demostrado su talento en las categorías inferiores".

“Ha sido muy rápido, ya sabes, a veces en la Fórmula Uno. No es fácil rendir con un auto que está un poco retrasado, y él es un gran tipo y podría hacerlo muy bien si se uniera a un auto competitivo y, en este momento, Alpine es competitivo".