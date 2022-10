F1 pospone fallo sobre posible faltas en tope de gastos

La Federación Internacional de Automovilismo pospuso hasta el lunes un fallo sobre si algunas escuderías habrían excedido el límite de gastos.

El tema polémico surge justo cuando Red Bull, cuyo piloto Max Verstappen ganó el título el año pasado, podría conquistar otro campeonato el domingo en el Gran Premio de Japón.

Verstappen tiene una enorme ventaja de 104 puntos sobre el piloto de Ferrari Charles Leclerc y está 106 por delante de su compañero en Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, a falta de cinco carreras, incluyendo este fin de semana.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, cuyo equipo ha sido implicado en reportes sin fuentes, ha amenazado con emprender acciones legales.

Verstappen eludió entrar en la discusión el jueves, si bien algunos pilotos rivales intervinieron.

"No estoy ocupado realmente con este tipo de cosas", dijo Verstappen. "Es decir, depende de los equipos y la FIA, y yo sólo tengo que concentrarme en conducir. Así que no hay mucho más que decir al respecto. Supongo que lo sabremos el lunes".

Se le preguntó a Leclerc y al piloto de Mercedes George Russell cuál debería ser la sanción si un equipo es declarado culpable de la infracción.

Russell dijo que confiaba en el presidente de la FIA, Mohammed bin Sulayem, "para imponer un castigo apropiado a cualquiera que sea declarado culpable. Y uno esperaría que la cantidad que rebasó debería ser la cantidad que se le descontará del presupuesto del próximo año y probablemente un poco más como castigo."

Leclerc agregó: "Por supuesto, si tenemos más para gastar se irá más rápido en la pista. Entonces, si hay algún equipo declarado culpable, debería ser castigado. No soy yo nadie para decidir, pero seguro que debería ser castigado".

Fernando Alonso, bicampeón de F1, y Sebastian Vettel, que tiene cuatro títulos, calificaron el problema de complejo y señalaron que la responsabilidad recaía en la FIA.

Alonso subrayó que si bien no es un problema importante para los pilotos, sigue siendo un problema.

"Supongo que todos esperamos que la FIA controle lo mejor posible estas cuestiones porque queremos competir en un ambiente justo", afirmó Alonso. "Pero es un tema muy difícil. El tope presupuestario es una cosa, pero hay muchos equipos con diferentes estructuras con su propio circuito y sus propias fábricas".

Vettel opinó que todo se reduce a ser justos.

"La FIA está a cargo de eso y tenemos que confiar en ellos para que hagan el trabajo", dijo Vettel. "Y si ellos (los equipos) no cumplen con las reglas, debería haber consecuencias. Es decir, es un asunto complejo y complicado y no soy, no somos (los pilotos), los mejores jueces para entenderlo".