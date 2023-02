Escándalo en Fórmula 1: se filtraron los millones que pagan los pilotos y equipos por los puntos ganados en 2022

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) desde hace años apunta a los límites presupuestarios en la Fórmula 1 con el objetivo de abrir el ingreso de nuevas escuderías. Sin embargo, habría una doble vara con el costo de las licencias que se les cobran a los pilotos y a los equipos. Por los corredores la entidad rectora recibió 5.2 millones de dólares y por las escuderías 26.6 millones de la moneda estadounidense. Un global de casi US$32 millones.

Esto despertó una polémica entre los pilotos y de hecho generó la bronca del bicampeón mundial, Max Verstappen. “Creo que es una cantidad absurda y desmesurada. No me parece bien que paguemos tanto. Eso no ocurre en otros deportes. Y además, cada vez hay más carreras, por lo que cada vez se consiguen más puntos”, disparó el neerlandés a la cadena austriaca ServusTV, que es propiedad de Red Bull, el equipo en el que corre el vigente monarca de 25 años. “Me temo que tenemos que pagarla, si no me equivoco de contrato”, confirmó Helmut Marko, ex piloto y asesor deportivo de la escudería.

Los pilotos para poder estar habilitados necesitan tener vigente la Superlicencia. Para llegar a ella hay dos caminos. Los novatos que están en categorías menores tienen un scoring en el que van sumando puntos por posición final en las categorías promocionales. Hay que llegar a 40 puntos y, por ejemplo, el argentino Franco Colapinto, suma 38.5 unidades. El bonaerense de 19 años correrá su segunda temporada en la Fórmula 3 y es flamante integrante de la academia de pilotos de Williams. En tanto que quienes ya están dentro de la F1 deben pagar para tener la licencia.

La cifra fue revelada por el sitio especializado Racingnews365 y explicó que en el caso de los corredores la base para poder correr en todos los Grandes Premios de 2023 es de 11,024 dólares (10,400 euros). Eso es lo que pagaron Nico Hülkenberg (dos GGPP en 2022, pero sin puntos) Oscar Piastri y Logan Sargeant (ambos debutantes). A eso se le adhieren 2,226 dólares (2,100 euros) por cada punto logrado en la temporada 2022. Es decir, el que más cosechó, más pagó para poder estar habilitado para correr, en este caso, Verstappen.

El neerlandés deberá abonar 1,021,628 de dólares (963,800 euros) para intentar revalidar su corona, aunque ese monto lo pagaría Red Bull. Esta es la lista de lo que pagarán los pilotos en dólares.

Max Verstappen (Red Bull): 1,021,628

Charles Leclerc (Ferrari): 696,632

Sergio Pérez (Red Bull): 689,954

George Russell (Mercedes): 623,174

Carlos Sainz (Ferrari): 558,620

Lewis Hamilton (Mercedes): 545,264

Lando Norris (McLaren): 282,596

Esteban Ocon (Alpine): 215,816

Fernando Alonso (Aston Martin): 191,330

Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 120,098

Kevin Magnussen (Haas): 66,674

Pierre Gasly: 62,222

Lance Stroll: 51,092

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri): 37,736

Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 24,380

Alex Albon (Williams): 11,448

Nick De Vries (Alpha Tauri): 11,236

Nico Hülkenberg (Haas): 11,024

Oscar Piastri (McLaren): 11,024

Logan Sargeant (Williams): 11,024

Total: 5,242,972 dólares.

Pero las escuderías también deben desembolsar unos cuantos millones. Según Motorsport, otro de los medios más prestigiosos del ambiente, las escuderías pagaron una cuota base de 617,687 dólares, más otros 6,174 dólares por cada punto sumado en el ejercicio anterior. De esta forma, en el caso de Red Bull, asciende a 7,869,008 dólares, en los cuales está incluido el monto de Verstappen (1,021,628 USD). El portal no indica que el team de la bebida energizante se hizo cargo del pago de Checo Pérez ni tampoco se distinguió cuánto es el valor de la cuota básica que pagó. Es un 91 por ciento más de lo que pagó Williams (con Alexander Albon y Logan Sargeant), por caso, 707,951 dólares, un 91% menos. También es cierto que Red Bull es uno de los equipos con mayores presupuestos y la histórica escudería inglesa una de las menos ingresos tiene.

Christian Horner, jefe de Red Bull, le tiró un dardo a Mohamed Ben Sulayem en la Gala de la FIA: “Recibí la factura hace unos días. Increíble. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto tenemos que pagar a la FIA por todos los puntos”.

Valores en dólares del pago de licencias de las escuderías:

Red Bull: 7,869,008

Ferrari: 5,233,955

Mercedes: 4,911,269

Alpine: 1,959,761

McLaren: 1,888,025

Aston Martin: 1,197,629

Alfa Romeo: 1,105,229

Haas: 931,097

Alpha Tauri: 895,649

Williams: 707,951

Total: 26,699,573

Global entre los pagos de los pilotos y las escuderías: 31,942,545 dólares.

En 2018, la F1 tuvo 21 carreras, sin sprints (las carreras cortas de los sábados) y sin puntos extras para la vuelta más rápida en las competencias. El punto de bonificación se incorporó en 2019, seguido de las carreras sprint en 2021, y en esta temporada están pautados 23 eventos. No obstante, los derechos de licencia que tienen que pagar los pilotos no se bajaron.

En 2023, se entregarán 443 puntos más en el certamen que en 2018. Dos competencias adicionales implican 204 puntos extra, más 216 puntos de seis sprints y 23 unidades extra por los giros más veloces en las carreras. El global arroja 930,300 dólares adicionales para la FIA.

Si bien es cierto que hay un reparto de dinero por los ingresos, montos acordados por la empresa que está a cargo de los derechos comerciales de la Máxima, Fórmula One Management (FOM), la Asociación de Equipos de la Fórmula 1 (FOCA por su sigla en inglés) y la propia FIA, las escuderías vieron incrementados sus gastos básicos en este aspecto administrativo para sus licencias, sin contar los costos operativos por cada carrera.

Para 2023, el límite presupuestario impuesto por la FIA para cada equipo es de 139 millones de dólares, monto que no incluyen los salarios de pilotos pilotos ni de los ingenieros con cargos jerárquicos. En 2023 los equipos recibirán 300 mil dólares (285 mil euros) por cada fin de semana con formato sprint, aunque se sacarán las indemnizaciones por accidentes.

En 48 horas se encenderán los motores ya que del jueves al sábado se llevarán a cabo las pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Sakhir, donde el próximo 5 de marzo arrancará la temporada.