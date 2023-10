Max Verstappen puede conquistar su 3er título de la F1 en el sprint de Qatar

Max Verstappen tiene al alcance conquistar su tercer título consecutivo de la Fórmula Uno en el Gran Premio de Qatar. Y el neerlandés podría lograrlo el sábado.

Verstappen se proclamará campeón si se ubica sexto o mejor en el sprint que se disputará el sábado, lo cual podría la carrera del domingo como algo secundario.

Asegurar el título en un sprint — una prueba de 19 vueltas que la misma F1 se resiste a catalogar como una "carrera" podría resultar medio extraño para el campeonato y para el mismo Verstappen. El piloto de Red Bull ha dicho en el pasado que el formato debería ser descartado.

"Siento que no corremos realmente, es más bien como estar haciendo apuestas", comentó tras el primer sprint de la temporada en Azerbaiyán el pasado abril. "Creo que me iría mejor en Las Vegas si voy a un casino. Me gustar correr. Soy un piloto puro y creo que esto nada más para dar espectáculo."

La de 2023 ha sido una temporada de absoluto dominio por parte de Verstappen. Ha arrasado con su Red Bull, dejando muy atrás a su compañero de equipo Sergio Pérez.

El mexicano es el único que retiene una opción matemática de alcanzar a Verstappen en las últimas seis fechas del campeonato. Pero incluso si Verstappen se estrellase en el sprint, Pérez tendría que quedar entre los tres primeros para prolongar la pugna.

Pérez arrancó la temporada peleando palmo a palmo con Verstappen por el título, dividiéndose por partes iguales las victorias en las cuatro primeras carreras. El neerlandés se despegó definitivamente tras su victoria en Miami, la quinta fecha.

Lo que le queda de consuelo al mexicano es el subcampeonato, aferrándose a una diferencia de 33 puntos sobre Lewis Hamilton de Mercedes. Red Bull nunca ha conseguido el 1-2 en el campeonato de pilotos.

Verstappen no sólo ha sido el más rápido. Ha sido el más consistente. Cuando ganó su décima carrera seguida en el GP de Italia el mes pasado, fijó un récord en la F1. Red Bull se ha llevado 16 de las últimas 17 carreras, remontándose al final del año pasado.

En un podcast de Red Bull difundido esta semana, Verstappen comentó que "la verdad es que no te puedes tomar libre ningún fin de semana" en la F1. Añadió que, desde que debutó con Toro Rosso en 2015 a los 17 años de edad, se ha concentrado siempre en rectificar sus errores y mejorar.

"Era muy joven cuando debuté en la Fórmula Uno y es obvio que no tienes experiencia. Y debido a la falta de experiencia, a veces cometía algunos errores", dijo. "En cierto modo, necesitas cometer errores para convertirse en un mejor piloto, en una mejor persona. Se trata de cómo aprendes de ello y cómo mejoras, y eso es un proceso continuo. Se trata de algo que nunca paras. Nada más se detiene cuando dejas de correr".

"En ese sentido, se trata de una curva de aprendizaje y tratar de no cometer dos veces el mismo error", añadió.