La Fórmula Uno llevó más de 400 mil aficionados en México

El Gran Premio de México de Fórmula 1 volvió a romper su propia marca de asistencia para la edición 2023 al sumar poco más de 400 mil aficionados a lo largo de los tres días de actividades y que, para desgracia de la afición local, terminó con el abandono del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez.

La organización del circuito mexicano anunció que para el viernes se contabilizaron 109 mil 245 personas, superando lo logrado en 2022. Hace un año, el Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo un registro de 108 mil 981 seguidores en sus diferentes secciones.

Las actividades para el sábado de clasificación igual representaron una nueva marca para la organización, ya que ingresaron en las diferentes zonas 141, 673 aficionados.

El domingo el Gran Premio y Fórmula 1anunciaron la asistencia total de los tres días de evento de 400, 639 llegando así a una nueva marca para la organización.

El récord de asistencia de la Fórmula 1 lo tiene el Circuito de Las Américas de 2022 con más de 440 mil aficionados en los tres días de competencia, por delante de los 420 mil del Gran Premio de Australia, también de 2022.

Este domingo la afición mexicana vio la coronación de Max Verstappen, quien superó en pista a Lewis Hamilton y completó el podio el monegasco Charles Leclerc.

Checo Pérez no pudo estar en el resto de la carrera y vio cómo la diferencia entre él y Lewis Hamilton pasó de 39 a solo 20 puntos, ya que el británico sumó 18 unidades por su segundo puesto y una unidad más por conseguir la vuelta rápida.

Pérez fue contundente al señalar que en su mente solamente pensaba ganar ante las más de 100 mil personas que se encontraban esta tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que se olvidó de la pelea por el segundo lugar del campeonato mundial de pilotos.

"Hay muchas oportunidades en estas tres siguientes carreras y todo puede pasar. Creo que si hoy hubiera pensado en el campeonato no hubiera corrido el riesgo. Hoy solo pensaba en ganar en Méxicoy cuando tuve la oportunidad lo arriesgué y lo arriesgué, quizá de más. Me voy orgulloso de todo el trabajo del equipo y también en lo personal de ir de principio a fin. Soy consciente que tomé un riesgo muy grande, pero me olvidé de todo y solamente pensaba en ganar", comentó.