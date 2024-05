Red Bull domina en el podio de la clasificación para el sprint

Red Bull, de la mano de Max Verstappen (1º) y Checo Pérez (3º), ha conseguido un nuevo triunfo en la clasificatoria del viernes para el sprint del sábado en el Gran Premio de Miami.

El propio Verstappen ha afirmado que ha sido una sorpresa llevarse el primer puesto en la clasificación: "Por supuesto, lo aceptaré felizmente, pero realmente no me sentí agradable de conducir por alguna razón. En los entrenamientos me sentí muy, muy bien, estaba muy cómodo y confiado, pero en la clasificación no tanto".

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/03/gmqsb8bwoau1glx.jpeg El piloto holandés para Red Bull, Max Verstappen (FÓRMULA 1)

Por detrás tendrá a Charles Leclerc (2º) que, pese a perderse los Libres 1 por un trompo, ha demostrado su valía a 1 vuelta y está a tan solo 0,108 segundos de diferencia con el holandés.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/03/gmrtlevxmaatyjk.jpeg El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (SCUDERIA FERRARI HP) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/03/gmsnbgrxqaa5vm1.jpeg El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc (SCUDERIA FERRARI HP)

En cuarta posición saldrá Ricciardo con su RB, y el quinto lugar lo ocupará Carlos Sainz, el cual llegaba muy cerca de su compañero y parecía poder aspirar a la pole tras un pequeño fallo de Verstappen, pero bloqueó en el último sector y perdió cuatro décimas que le dejan quinto.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/03/gmrzrrgw8aeodld.jpeg El piloto Australiano para RB, Daniel Ricciardo (FÓRMULA 1) https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/03/gmrpjmqxeaeed6f.jpeg El piloto español para Ferrari, Carlos Sainz (SCUDERIA FERRARI HP)

Mañana sábado tendrá lugar no solo la carrera a sprint sino también la clasificación para el premio del domingo

