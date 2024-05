Verstappen sufre para superar a Norris en el Gran Premio de Emilia Romaña

IMOLA, Italia (AP) — En el mundo real o el virtual, Max Verstappen es el piloto a vencer.

Con neumáticos desgastados y la batería vacía, Verstappen se las arregló el domingo como pudo para resistir la acometida de Landon Norris y llevarse la victoria en el Gran Premio de Emilia Romaña en la Fórmula Uno.

Amén de ampliar su liderato en el campeonato, el piloto de Red Bull logró su tercera victoria seguida en el circuito de Imola.

Verstappen redondeó su fin de semana, participando en una carrera online de 24 horas al conducir stints para su equipo en un simulador que fue instalado en el paddock de Imola. También salió triunfal.

En la carrera de verdad, Verstappen largó en la pole position y pudo mantenerse por delante de Norris en la salida pero su rival de McLaren le pisó los talones cerca del final, emergiendo victorioso por menos de un segundo.

Fue la quinta victoria del campeón defensor en siete carreras este año. Verstappen venía de perder ante Norris en Miami hace dos semanas.

"Fue extremadamente difícil al final", reconoció Verstappen. "Los neumáticos estaban fríos y se quedaron sin agarre. No tenía margen para cometer errores. Por suerte, los evitamos y estamos muy felices de salir victoriosos".

"No esperaba que McLaren fuera tan rápido ni que yo tuviera tantas dificultades, pero si te pones a analizar el inicio de fin de semana este es un muy buen resultado", añadió.

El segundo lugar de Norris el domingo confirmó las credenciales de McLaren como el equipo que mejor pelea le puede dar a Verstappen y Red Bull esta temporada.

Después de esperar hasta su sexta temporada de la F1 para su primera victoria, Norris acabó decepcionado por no poder encadenar triunfos.

"No deja de ser una sorpresa salir a decir que es frustrante no haber ganado", señaló Norris. "Creo que hubiera quedado primero con una vuelta más, ya que Verstappen apenas tenía batería. He perdido mi carrera en la primera mitad".

Charles Leclerc entró tercero ante la mirada de la afición de Ferrari. Fue el primer podio de la escudería italiana en en Imola desde 2006. Rumbo al Gran Premio de su natal Mónaco la próxima semana, Leclerc está segundo en la clasificación de pilotos con 113 puntos, lejos de los 161 de Verstappen.

Oscar Piastri y Carlos Sainz llegaron cuarto y quinto al volante de sus McLaren y Ferrari, respectivamente.

Más atrás, Lewis Hamilton y George Russell cruzaron la meta con los Mercedes.

Sergio Pérez, con el otro Red Bull, apenas pudo ubicarse octavo tras arrancar 11mo en la carrera. El mexicano apuntó a su mala clasificación: "En una pista en la que no se puede pasar, seguir a otro ya es complicado. Creo que nuestro fin de semana se arruinó el día de ayer".

Pérez marcha tercero en la clasificación de pilotos, pero la diferencia que le separa del cuarto Norris ahora es de apenas seis unidades.

Lance Stroll (Aston Martin) y Yuki Tsunoda (RB) completaron los diez primeros.