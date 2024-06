Russell saldrá primero en el GP de Canadá tras superar a Verstappen en el desempate

El piloto de Mercedes George Russell, al centro, tras ganar la pole para el GP de Canadá, junto a Max Verstappen de Red Bull y Lando Norris de McLaren tras la calificación del sábado 8 de junio del 2024. ( RYAN REMIORZ/THE CANADIAN PRESS VIA AP )

George Russell superó al líder de la Fórmula Uno Max Verstappen en el desempate del sábado y saldrá primero el domingo en el Gran Premio de Canadá.

Russell y Verstappen tuvieron vueltas idénticas de 1 minuto y 12,000 segundos en el Circuito Gilles Villeneuve, pero el piloto de Mercedes se quedó con la pole debido a que estableció primero su tiempo. Es la segunda ocasión que la calificación a un Gran Premio termina en empate desde que comenzaron a considerarse tres puntos decimales.

Ahora Russell tendrá el reto de mantener a la estrella de Red Bull detrás de él durante la carrera.

"¿Por qué no? Por supuesto, vamos por eso", advirtió Russell. "El auto se ha sentido increíble. Desde que llevamos unas mejoras a Mónaco hemos estado en la pelea. Vamos por esto el domingo".

Russell, de 26 años, consiguió la segunda pole de su carrera.

"Qué revuelo. Ha pasado tiempo desde que habíamos tenido esta sensación", dijo Russel. "Mucho trabajo duro detrás de cámaras... creíamos que todo ese arduo trabajo no estaba resultado, pero creo que estas dos últimas carreras realmente lo han dejado ver".

Verstappen salió desde la primera posición de la parrilla el año pasado y lideró tras las vueltas en una dominante temporada histórica. Este año ha tenido más dificultades.

"Cuando ves a toda la parrilla, han habido algunas sorpresas", reconoció Verstappen. "Demuestra que todos se están acercando y son los detalles los que marcan la diferencia. Es bueno para la Fórmula Uno".

Lando Norris de McLaren saldrá tercera tras registrar una vuelta de 1:12,02.

Charles Leclerc, que ganó Mónaco hace dos semanas, saldrá 11mo y su compañero de Ferrari Carlos Sainz 12.

"No somos lo suficientemente veloces", advirtió Leclerc. "No tengo ninguna expectativa ahora. Muy sorprendente, no lo esperaba".

El mexicano Sergio Pérez de Red Bull tuvo un mal día y saldrá 16mo.