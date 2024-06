El futuro es incierto para algunos pilotos de la F1 que están a la espera de una decisión de Sainz

Cuando le preguntaron Kevin Magnussen por qué él y otros pilotos no saben si seguirán en la Fórmula Uno la próxima temporada, el danés señaló directamente a Carlos Sainz.

"Carlos es el tapó de la botella", admitió Magnussen haciendo un gesto hacia Sainz el jueves durante la conferencia de prensa previo al Gran Premio de España.

"Creo que muchos chicos están esperando para que él tome una decisión y luego el resto de las piezas del rompecabezas seguirán", dijo el veterano piloto de Haas.

No es ningún secreto que Sainz es el piloto más talentoso que está buscando equipo en el 2025 después de que Ferrari llegó a un acuerdo para formar al siete veces campeón Lewis Hamilton y que le dieron una extensión de contrato a Charles Leclerc.

Mientras que Sainz aseguró que no quiere retrasar la decisión.

"Tomaremos una decisión pronto. No quiero esperar más. Está llegando al punto en el que acapara mis pensamientos en las últimas semanas", admitió.

Williams ha buscado abiertamente a Sainz, mientras que otras escuderías como Sauber también podrían tener una posición. Mercedes parece algo lejano, pero la escudería alemana tendrá que reemplazar a Hamilton.

Sainz, de 29 años, ha sido superado por muy poco en puntos por su compañero Leclerc las últimas dos temporadas y fue el único piloto fuera de Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez de Red Bull que ganó en el 2024. Sainz ganó su tercera carrera en marzo en Australia.

Este es un vistazo a lo que dicen los pilotos que están en su último año de contrato:

DANIEL RICCIARDO (RB)

Ricciardo quiere quedarse con RB, el equipo juvenil de Red Bull, pero quiere "ganárselo".

El equipo volvió a firmar a Yuki Tsunoda para la próxima campaña y Red Bull extendió el contrato de Sergio Pérez, por lo que eliminó la posibilidad de que regresara a su exequipo.

"Me gustaría quedarme aquí ahora que volví a la familia Red Bull. No me veo en otro lado", admitió Ricciardo, de 34 años.

VALTTERI BOTTAS (SAUBER)

Bottas tampoco sabe si se quedará en Sauber, que quedará en manos de Audi en el 2026.

Bottas sólo dijo que sus planes a futuro están "en desarrollo" y agregó que "esta no es mi primera vez, estaré bien".

KEVIN MAGNUSSEN (HAAS)

Magnussen le dio 25 puntos a Haas en el 2022, pero sólo consiguió tres el año pasado. Esta campaña suma sólo uno.

El piloto de 31 años dice que no le preocupa su futuro por que ya ha tenido periodos fuera de la F1, en donde dijo "la vida fue muy buena#.

"Cuando era más joven temía estar fuera", reconoció. "Pero ahora me siento más relajado.

LOGAN SARGEANT (WILLIAMS)

La calma de Magnussen bien podría servirle al tribulado Logan Sargeant.

En Montreal, el jefe de Williams James Vowles admitió que el estadounidense necesita "salvar su asiento". Vowles admitió que "que su objetivo es Carlos (Sainz)" para hacer mancuerna con Alex Albon, quien recibió una extensión de contrato en mayo.

"Vale la pena ver las opciones", dijo Sargeant el jueves.

Esteban Ocon también busca nuevo equipo después de que Alpine informó este mes que lo dejarían ir. El acuerdo de Pierre Gasly con Alpine también expira pronto.