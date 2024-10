Pérez deja en el retrovisor accidente del año pasado y promete dar todo en el Gran Premio de México

Sergio Pérez no pudo tener un Gran Premio de México tan aciago como el que tuvo hace un año.

Se estrelló en la primera curva frente a sus compatriotas mexicanos que habían colmado el circuito Hermanos Rodríguez. Es un momento que "Checo" Pérez no olvida, pero que tiene en el espejo retrovisor.

Pérez procurará redimirse ante sus aficionados este fin de semana tras lo ocurrido en 2023, cuando colisionó su Red Bull con el Ferrari Charles Leclerc, despidiéndose de una contienda en la que partió como favorito al podio junto a su compañero Max Verstappen.

"Quise ir por el triunfo y no me salió. Viéndolo ahora quizá no debí hacerlo y quizá sólo debí buscar subir al podio", dijo Pérez en una rueda de prensa el jueves. "Pero no hay arrepentimientos, a veces las cosas funcionan y otras no".

Al igual que ha ocurrido desde que la Fórmula 1 regresó a México en 2015, Pérez ha sido el gran atractivo para los aficionados locales. Competirá en su país por novena ocasión.

En las ediciones pasadas, las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez lucen repletas con una gran mayoría de aficionados que acuden sólo a ver correr al piloto originario de Guadalajara, en el occidente del país.

"Es impresionante pero cuando andas fuera y por el mundo con tantas carreras olvidas el apoyo en tu propio país", agregó el piloto de 34 años. "Me sorprende y es una grata experiencia ... cada año confirmo que la carrera de México es la mejor".

A diferencia del año pasado, cuando llegó a México con altas expectativas con un monoplaza dominante, Pérez y su equipo llegan buscando encontrar respuestas a los problemas de fiabilidad que tienen a su equipo sin ganar una prueba desde junio pasado.

"Austin (Gran Premio de Estados Unidos) no fue un gran fin de semana, pero México es diferente y veremos como cambian las cosas, queremos seguir en la pelea por el triunfo", dijo Pérez, quien finalizó séptimo el fin de semana anterior.

Aunque el mexicano quedó fuera el año pasado, Verstappen ganó la prueba mexicana por tercer año consecutivo. Pérez había subido al podio en las dos ediciones anteriores tras terminar tercero.

"Siempre hemos tenido buenas carreras aquí. Hemos sido competitivos con Red Bull y siempre peleando por el podio", añadió Pérez. "Espero que podamos estar al máximo nivel este fin de semana".

Eso es lo que esperan también miles de aficionados mexicanos, quienes agotaron las entradas para el evento desde el año pasado, cuando los organizadores las pusieron a la venta.

"Este fin de semana dejaré todo sobre la mesa y me iré a casa feliz con el resultado que sea", dijo Pérez. "Quiero dar todo por la gente porque su apoyo es una locura".