Lewis Hamilton llega a Maranello para su primer día en Ferrari

El piloto británico de Fórmula Uno Lewis Hamilton inicia este lunes su "nueva era" como piloto de la escudería italiana Ferrari tras 11 años en Mercedes, con la que cumple así su "sueño de correr de rojo".



El siete veces campeón del mundo compartió este lunes en sus redes sociales su primera foto como piloto de Ferrari en Maranello (Emilia-Romaña, norte de Italia), en la que aparece junto a un automóvil de la marca y la bandera de la escudería, en la que reemplazará al español Carlos Sainz.



"He tenido la suerte de lograr cosas en mi carrera que nunca imaginé posibles, pero una parte de mí siempre ha mantenido el sueño de correr de rojo", pese a los éxitos conseguidos durante su carrera, se puede leer en su publicación en Instagram.



En un mensaje tanto en inglés como en italiano, el británico asegura: "hay días que sabes que vas a recordar para siempre, y hoy, mi primer día como piloto de Ferrari, es uno de esos días".



"No podría estar más feliz de hacer realidad ese sueño hoy. Hoy comenzamos juntos una nueva era en la historia de este equipo icónico, y no puedo esperar a ver qué historia escribiremos juntos", añadió el piloto.



También anunció esta nueva etapa en su cuenta de X, acompañando la foto con una breve frase en inglés: "Nueva era".



La 'Scuderia', que logró el subcampeonato de constructores la temporada pasada, se hace así con el piloto con más victorias en la historia de la Fórmula Uno, con 105 triunfos.



Con su incorporación, Hamilton ocupa el asiento del español Carlos Sainz, que este año competirá con la escudería británica Williams Racing y tendrá como compañero a Alex Albon.



En cuanto al espacio libre en Mercedes, el sustituto de Hamilton será el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, de tan solo 18 años, que formará equipo con el británico George Russell. EFE