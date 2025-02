Estrellas de NASCAR disfrutan de una visita a Ciudad de México antes de debut internacional

Daniel Suárez lideró a un cuarteto de estrellas de NASCAR a través de las calles de la Ciudad de México, después de la medianoche, en busca de un trago nocturno tras un día completo de mostrar su país natal a sus rivales.

NASCAR escenificará su primera carrera internacional de la Cup Series que otorga puntos en la historia moderna en junio, cuando compita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, una de las paradas más populares del calendario de Fórmula 1. Será la primera vez desde 1958 y apenas la tercera en 77 años que la serie principal de NASCAR realice un evento que cuente para el campeonato fuera de Estados Unidos.

Cuando se hizo el anuncio en agosto pasado, se recibió con entusiasmo por un nuevo lugar en un nuevo país. Pero a medida que comenzó la temporada 2025, han circulado rumores en la industria de que la carrera podría no llevarse a cabo, se han planteado interrogantes sobre la seguridad y muchos seguidores han declarado que no irán a la Ciudad de México.

NASCAR no ha vacilado ni una vez en esta aventura: tiene un contrato de dos años con el promotor OCESA, que también organiza la carrera de F1 y otros eventos de entretenimiento a gran escala en todo el país, y realizó una gira de dos días esta semana por la capital mexicana para promover el inicio de la venta de boletos el jueves. El precio para un boleto de admisión general de tres días es de aproximadamente 50 dólares.

La actividad de NASCAR esta semana brindó a cuatro de sus mejores pilotos la oportunidad de experimentar la cultura de la Ciudad de México, presenciar los esfuerzos promocionales de OCESA y ver de primera mano la emoción que la afición local guardia hacia el serial más popular de deportes de motor en Estados Unidos.

Suárez estuvo acompañado por Ryan Blaney y Chase Elliott, ex campeones de NASCAR, así como por Christopher Bell, el ganador de la carrera del fin de semana pasado. El grupo tuvo una experiencia inmersiva que incluyó un recorrido por la pista, degustación de tacos, una noche en la lucha libre —donde Blaney y Suárez intentaron algunos movimientos en el ring— y una conferencia de prensa el miércoles que atrajo a cientos de personas.

"No creo que muchas personas se den cuenta de lo especial que es esto para mí porque no todos los días tengo la oportunidad de mostrarles a estos colegas mi hogar, mi cultura", dijo Suárez a The Associated Press. "Todos tienen una idea: han estado en Cancún o en algún lugar así. Pero venir a la Ciudad de México y llevarlos a lugares muy auténticos y ver la ciudad, ha sido increíble mostrarles lo que van a experimentar en junio".

Para OCESA, la visita de esta semana fue un sondeo sobre la demanda del mercado para NASCAR, que compitió en la Ciudad de México con la serie Xfinity de segundo nivel entre 2005 y 2008. Los boletos para la carrera de F1 de este año se agotaron en un día, pero el contrato de OCESA con Formula One Management está por caducar y al mismo tiempo lidia con las negociaciones de extensión de F1 y el relanzamiento de NASCAR.

Esos dos asuntos urgentes han puesto en pausa las conversaciones con IndyCar para un evento en 2026. Los promotores quieren constatar que la Ciudad de México tiene apetito y capacidad para costear múltiples series de carreras.

Pero para NASCAR, la visita de esta semana fue una oportunidad para que sus pilotos difundieran un mensaje positivo cuando regresen al garaje este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas. Un gran contingente del personal de OCESA viajará a Texas para aprender las rutinas de un fin de semana de carrera de la Copa.

"Esta visita es casi como es NASCAR como deporte: siempre le decimos a la gente que ´Oye, una vez que vayas a una carrera, te vas a enamorar de ella´", dijo el director de operaciones Steve O´Donnell. "Esa ha sido mi experiencia en la Ciudad de México y creo que estás viendo lo mismo con los pilotos que vinieron aquí. Verlos sonreír, relajarse, divertirse, aprender cosas nuevas: tengo la esperanza de que regresen con un mensaje positivo".

Blaney, quien prometió aprender español antes de regresar en junio, dijo que "amó cada minuto" del viaje y que cualquiera que esté nervioso por asistir a la carrera se complica de más.

"Yo nunca fui de los que se sintieron incómodos por venir a la Ciudad de México", dijo Blaney. "No hay nada de qué preocuparse. El lugar es hermoso, la gente es increíble y no hemos tenido problemas".

Elliott, el piloto más popular de NASCAR y el más reservado del cuarteto en la Ciudad de México, dijo que no dudará en alentar a los fanáticos a venir a la carrera.

"No ha habido nada en mi experiencia durante los últimos dos días que genere algún nivel de preocupación sobre cómo seremos aceptados, si hay una falta de emoción o si hay problemas de seguridad", dijo. "¿Y el lugar? Honestamente, fue incluso mejor de lo que pensé que iba a ser. No tengo nada malo que decir sobre correr en la Ciudad de México".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.