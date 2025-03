Lewis Hamilton listo para competir con Ferrari por primera vez en el GP de Australia

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton competirá en un Ferrari por primera vez. El actual campeón del mundo Max Verstappen llegando sin mucho kilometraje en su Red Bull. Lando Norris busca ayudar a McLaren a establecer un referente con su ritmo en las pruebas.

La Fórmula 1 espera ardua competencia en su temporada de 75 aniversario en 2025, que comienza este fin de semana con el Gran Premio de Australia. No faltan incógnitas en cuanto al orden de los equipos y el clima.

La mayoría de los titulares previos al Gran Premio de Australia del domingo han girado en torno al traslado de Hamilton a Ferrari desde Mercedes.

La habitual conferencia de prensa previa al evento en el Parque Albert estaba desbordada de periodistas y fotógrafos el jueves para escuchar a un Hamilton rejuvenecido sobre cuánto está disfrutando de su experiencia con el caballo desbocado.

El piloto británico de 40 años se adentra en su temporada 19 en la F1, pero ahora con una perspectiva diferente desde su primer día en enero en la sede de la Scuderia en Maranello, donde es compañero de Charles Leclerc.

“Realmente no enfrento este rol con presión”, dijo Hamilton. “Creo que a lo largo de los años, la presión que me impongo siempre ha sido diez veces mayor que cualquier otra presión que pudiera ejercer sobre mí. No me he unido a este equipo y me han hecho sentir presión.

“Tengo una expectativa para mí mismo: sé lo que puedo aportar. Sé lo que puedo entregar. Y sé lo que se necesita.”

McLaren viene por todo

Lando Norris ha estado tratando de restar importancia a su ritmo en carrera larga que impresionó en el paddock durante las pruebas de pretemporada en Bahrein el mes pasado y que convirtió a McLaren en un favorito de inicio de temporada.

“Sé que hay muchas expectativas”, dijo Norris. “Fue solo mi carrera de una vuelta que hizo que todos creyeran en esto con bastante fuerza. Fue una buena carrera, pero también fue en las condiciones perfectas.”

Trató de moderar las expectativas diciendo que la vuelta de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, al día siguiente “fue mucho más lenta, pero no porque condujera peor”, explicó Norris, “sino simplemente porque las condiciones en el último día fueron considerablemente más lentas.”

No se puede negar, sin embargo, que McLaren está confiado de cara a la carrera inaugural de la temporada, incluso si no están del todo seguros de su ritmo definitivo.

“Nadie realmente sabe qué esperar”, dijo Piastri, quien aspira a convertirse en el primer australiano en ganar el Gran Premio de F1 de Australia.

“Las pruebas fueron bastante bien, pero no sabes dónde está cada uno. Creo que estamos bastante contentos con cómo fue nuestra prueba, pero Melbourne es una pista completamente diferente a Bahrein. El clima va a ser diferente al de Bahrein y diferente cada hora, por lo que parece.”

Piastri, nacido y criado en Melbourne, tiene razón. La ciudad australiana del sur está lista para cumplir este fin de semana con la famosa expresión “cuatro estaciones en un día” que a menudo describe el clima cambiante de este territorio.

El circuito del Parque Albert debería ser cómodo para las sesiones de práctica de apertura de la F1 el viernes, con un día parcialmente nublado y una temperatura máxima de 27 grados Celsius (80 Fahrenheit) esperada.

Se espera que las temperaturas suban a 37C (98F) el sábado para la clasificación y luego caigan nuevamente para la carrera del domingo, cuando también hay pronóstico de lluvia.

Una carrera con el terreno mojado ciertamente mezclaría las cosas, con los equipos necesitando adivinar sobre la configuración tras dos días de carrera en seco.

Verstappen, sin embargo, cuyo equipo Red Bull realizó el menor kilometraje en las pruebas de pretemporada, dice que está preparado para cualquier condición.

“Me gustaría que estuviera seco porque es simplemente más agradable, (y) también para los aficionados”, dijo Verstappen. “Pero si está mojado, está mojado. También está bien.”

Piastri no será el único australiano en la parrilla de Melbourne. Jack Doohan, hijo del cinco veces campeón mundial de motociclismo Mick Doohan, está comenzando su primera temporada completa con Alpine, que parece haber dado un paso significativo hacia adelante respecto a su ritmo de 2024.

A pesar de esto, sigue la especulación durante la pretemporada sobre si Doohan mantendrá ese asiento, con su equipo francés trayendo al ex piloto de Williams Franco Colapinto como reserva.

“Tengo un contrato por al menos este año, si no más”, dijo Doohan, quien es uno de los seis novatos esta temporada, la mayor cantidad en la parrilla de la F1 desde 2001.

“¿Y las incertidumbres? No me preocupo por ellas. Creo que tengo que rendir cada vez que estoy en el coche.”

Ferrari tuvo éxito en Melbourne

Ferrari logró un 1-2 en Melbourne el año pasado liderado por Carlos Sainz, solo dos semanas después de una apendicectomía que lo dejó fuera de la carrera en Arabia Saudí. Pero el piloto de 30 años probablemente estará luchando por puntos y no por podios esta vez, ahora que está en Williams.

“Definitivamente voy a hacer mi mejor esfuerzo para puntuar (puntos) lo antes posible”, dijo Sainz.

Ferrari es el equipo más exitoso en Australia con 14 victorias en GP, que se remontan a Adelaida en 1987. Hamilton es uno de los cinco pilotos en la actual parrilla de F1 que ha ganado en Melbourne, con sus victorias en 2008 y 2015.

La apertura de la temporada representa el Gran Premio de Australia 39 y el 28 en Melbourne. Comenzará a las tres de la tarde hora local (0400 GMT).

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.