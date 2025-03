Lewis Hamilton gana la pole en China tras un decepcionante debut de Ferrari en F1

Lewis Hamilton sorprendió a la multitud y a sí mismo al asegurar su primera pole position en un sprint para Ferrari, lográndolo en los últimos momentos de la clasificación del viernes en el Gran Premio de China de la Fórmula Uno.

Hamilton llegó a Shanghái tras su decepcionante inicio de la temporada el fin de semana pasado en Australia, donde terminó en el décimo lugar en su debut con Ferrari. Apenas logró el cuarto mejor tiempo en la práctica inicial aquí, lo que representó una mejora modesta.

Encabezó la primera sección de la clasificación de sprint de la temporada, antes de que el dominante McLaren de Lando Norris tomara el control en la SQ2

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/ap25080130254113-c02b950f.jpg El piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, sale de boxes durante los primeros entrenamientos libres en el Circuito Internacional de Shanghái, China, el viernes 21 de marzo de 2025, antes del Gran Premio de China de Fórmula 1 (domingo). (FOTO AP/ANDY WONG)

Una vuelta abortada del piloto de McLaren, tras un error en su última vuelta, le dio a Hamilton su oportunidad, y el siete veces campeón del mundo la aprovechó de manera impresionante con menos de un minuto restante.

"Estoy un poco atónito, honestamente, estoy un poco sorprendido por esto," reconoció Hamilton. "No sabía cuándo llegaríamos a esta posición. Aunque no es la pole principal, me da una verdadera inspiración para mañana, para encontrar más rendimiento y ver si podemos competir de nuevo".

El tiempo de Hamilton fue solo 18 milésimas de segundo más rápido que el de Max Verstappen de Red Bull, con Oscar Piastri, el compañero de equipo de Norris en McLaren, tercero. Charles Leclerc de Ferrari fue cuarto, y George Russell de Mercedes cerró los primeros cinco.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/ap25079345918774-7c3500b6.jpg El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, llega al Circuito Internacional de Shanghái antes del Gran Premio de Fórmula Uno de China, en Shanghái, China, el jueves 20 de marzo de 2025. (FOTO AP/ANDY WONG)

Verstappen dijo que estaba satisfecho con el segundo lugar tras beneficiarse también del error de Norris.

"Creo que en la primera práctica estábamos bastante lejos, así que estoy muy feliz de estar en la primera fila, honestamente," comentó Verstappen.

Piastri cuestionó la decisión de McLaren de salir temprano en la tercera sesión de clasificación, a pesar de que el equipo había sido cómodamente el más rápido hasta ese momento.

"Intentamos algo un poco diferente y salimos mucho antes y tratamos dos vueltas, lo cual no estoy seguro de que haya sido lo mejor al final," dijo Piastri. "Pero creo que es algo que necesitamos analizar. El ritmo en el auto sigue siendo muy fuerte, y tengo confianza para pelear desde el tercer lugar mañana".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/21/ap25080096863148-3e837772.jpg El piloto de McLaren, Lando Norris de Gran Bretaña (derecha), y su compañero de equipo, Oscar Piastri de Australia, caminan por el paddock antes del Gran Premio de China de Fórmula Uno, en Shanghái, China, el viernes 21 de marzo de 2025. (FOTO AP/ANDY WONG)

Norris, quien ganó el GP de Australia por delante de Verstappen, comenzará el sprint desde el sexto lugar en la parrilla y parecía angustiado al final de la sesión.

"Cometí un error, me bloqueé en la última curva," dijo Norris. "Pero, sí, simplemente luchamos un poco más ahora, simplemente no fuimos lo suficientemente rápidos".

"Pero, sí, nuestras dificultades con las que hemos estado lidiando se mostraron mucho más hoy. Así que nada más que eso, honestamente. Simplemente demasiados errores, y un coche demasiado difícil de conducir".

Liam Lawson de Red Bull abandonó en la primera sesión de clasificación, al igual que en Australia.

"Justo en la segunda vuelta. Es una pena", dijo Lawson. "Creo que como punto de partida, no fue tan malo. La primera vuelta estuvo bien. Estamos tratando de mejorar. Pero nos quedamos afuera para intentar enfriar los neumáticos en pista, y para ser honesto, realmente sufrí para bajar las temperaturas al comenzar la segunda vuelta".