Zarco hace historia en MotoGP de Francia, Marc Márquez segundo y Aldeguer se estrena en podio

El piloto francés Johann Zarco (Honda-LCR) ganó este domingo el Gran Premio de Francia de MotoGP, en una edición completamente alocada para deleite de las decenas de miles de aficionados locales presentes en el circuito Bugatti, en Le Mans.

El piloto más veterano de la parrilla, con 34 años, que partía desde la 11ª posición, se impuso al seis veces campeón del mundo español Marc Márquez (Ducati) y al también español Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini).

Esta es la primera vez desde 1954 que un piloto francés se impone como local. La última victoria gala en la categoría reina fue firmada por Pierre Monneret, cuando el Gran Premio se disputaba en Reims.

"Es increíble, me cuesta creerlo. Siempre doy el máximo de mí mismo, pero no imaginaba poder ganar", declaró el francés luego de su victoria, que celebró con lágrimas tras cruzar la línea de meta.

Para Zarco, que celebraba su 150º Gran Premio en la categoría reina, la del domingo es la segunda victoria en MotoGP de su palmarés, tras la lograda en Australia en octubre de 2023.

La carrera, disputada sobre un cielo que amenazaba lluvia, estuvo marcada por varios pasos por los garajes para cambiar de moto, pero Zarco decidió poner neumáticos de lluvia desde la salida y los mantuvo incluso cuando la pista estaba ya prácticamente seca.

Minimizar riesgos

Su estrategia le salió bien, porque la lluvia volvió a aparecer varias vueltas más tarde, y pudo hacerse con las riendas del Gran Premio. En el resto de la carrera, el francés se dedicó a gestionar su moto en condiciones resbaladizas y finalmente cruzó la bandera de cuadros con casi veinte segundos de ventaja sobre Marc Márquez.

"Normalmente soy yo el que inventa, pero hoy he dicho: 'Hay que minimizar riesgos'", declaró el mayor de los hermanos Márquez al difusor DAZN España. "Ya he cometido dos errores dos domingos, no podía permitir hoy el lujo de cometer otro, ya no por los puntos sino por la confianza".

El joven Fermín Aldeguer, de 20 años, logró su premier podio en la categoría reina.

Por su parte Álex Márquez (Ducati-Gresini), que llegó a este fin de semana como líder del campeonato mundial, se fue al suelo a falta de tres vueltas, uno de los seis abandonos de la jornada. "Hoy sin tener un sentimiento maravilloso íbamos terceros, detrás de Marc. Hay que ser positivos y seguir", declaró Álex Márquez a DAZN.

El mayor de los hermanos Márquez se coloca como nuevo líder del campeonato (171 puntos), con 22 puntos de ventaja sobre Álex (149) y 51 sobre su compañero en Ducati Francesco Bagnaia (120), que pese a sufrir una caída en la primera vuelta, volvió al asfalto y terminó 16º.

El Gran Premio de Francia ha batido récords de afluencia de una carrera de MotoGP, con 311.797 a lo largo del fin de semana en el circuito Bugatti. La parrilla se desplazará dentro de dos semanas a Reino Unido para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña sobre el mítico trazado de Silverstone.