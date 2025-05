El momento que puso a Oscar Piastri en camino al estrellato de F1 con McLaren mientras Alpine sufre

Es el tuit que lo cambió todo para Oscar Piastri.

Un mensaje directo de 48 palabras en 2022 allanó el camino para que el piloto australiano liderara el actual campeonato de la Fórmula Uno con McLaren, en lugar de luchar por figurar dentro de los diez primeros con Alpine.

"Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha emitido un comunicado de prensa esta tarde diciendo que conduciré para ellos el próximo año", escribió Piastri. "Esto es incorrecto y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año".

Casi tres años después de que Piastri —quien entonces era el piloto de reserva de Alpine— rechazara al equipo por McLaren de una manera tan pública, está claro que tomó la decisión correcta.

Piastri ha ganado cuatro de las seis carreras esta temporada y mantiene una racha de tres victorias consecutivas. Acumula 131 puntos este año, mientras que Alpine suma siete puntos en total y no ha ganado una carrera en casi cuatro años.

Piastri apunta a una cuarta victoria consecutiva en el Gran Premio de Emilia-Romaña el domingo, pero sospecha que el accidentado circuito de Imola podría deparar una competencia más dura para McLaren que hace dos semanas en Miami.

"Cuando has ganado cuatro de seis, ha sido un gran comienzo. He estado disfrutando del éxito que hemos tenido en la pista, pero para mí lo más satisfactorio es todo el trabajo que hemos hecho detrás de escena para lograr eso", dijo Piastri el jueves.

"Es una sensación bastante diferente cuando ganas una carrera porque sientes que simplemente te las has arreglado o has tenido buenas circunstancias. Pero ahora ganar porque tenemos un coche increíblemente rápido y siento que estoy conduciendo bien, eso es muy satisfactorio".

Piastri y McLaren volvieron a marcar el ritmo el viernes para ser los más rápidos en ambas sesiones de práctica, pero solo por márgenes estrechos sobre Landon Norris, su compañero de equipo y rival por el título.

El más rápido

En la primera sesión, Piastri fue el más rápido por .0032 segundos por delante de Norris. Carlos Sainz Jr. fue el tercero más rápido para Williams, .020 por detrás del tiempo de Norris. El campeón defensor Max Verstappen fue el séptimo más rápido para Red Bull.

Piastri amplió su ventaja sobre otros equipos en la segunda sesión al liderar por .025 sobre Norris, pero Pierre Gasly de Alpine quedó .276 atrás como tercero.

Ambas sesiones tuvieron banderas rojas. La primera se detuvo cuando el brasileño Gabriel Bortoleto se salió de la pista y tocó la barrera, dejando su Sauber atascado en la grava, mientras que la segunda fue interrumpida por Isack Hadjar (Racing Bulls) al salirse de la pista y chocar contra una barrera.

Alpine se ha rezagado, pero ocupa la pole en cuanto a drama.

Se conjeturó durante meses que el equipo propiedad de Renault iba a desprenderse del novato australiano Jack Doohan por el rápido pero inconsistente reserva Franco Colapinto.

En Miami

En el Gran Premio de Miami, el director del equipo, Oliver Oakes, desestimó esa afirmación, pero dos días después de la carrera de Miami, Oakes renunció repentinamente. Un día después, Alpine dio de baja a Doohan —cuyo mejor resultado en carrera fue un 13ero puesto — después del Gran Premio de Miami y promovió a Colapinto.

El piloto argentino, un reemplazo a mitad de temporada en Williams en 2024, está feliz de estar de vuelta en la F1 pero expresó reservas el jueves sobre cómo se ha manejado todo el proceso.

Colapinto dijo que "nunca son circunstancias agradables" obtener un asiento a expensas de otro piloto, y expresó su preocupación de que su nuevo contrato —de apenas cinco carreras— no sea lo suficientemente largo para mostrar realmente lo que puede hacer.

Fue 17mo en la primera práctica libre y mejoró en la segunda para terminar 13ro. La primera de dos carreras en Italia este año ya está deleitando a los fanáticos locales.

Por primera vez desde 2021, tienen un piloto italiano en Mercedes: el joven de 18 años Kimi Antonelli. Los tifosi de Ferrari vestidos de rojo verán por primera vez a Lewis Hamilton corriendo para el equipo en suelo italiano.

Piastri, también, ha estado conectando con su herencia italiana al reunirse con algunos "parientes muy, muy lejanos" y convertirse en ciudadano honorario de Licciana Nardi en Toscana, de donde proviene su apellido.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.