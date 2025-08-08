El mundo del dragueo dominicano está de luto tras la trágica muerte de Héctor "el Bori" Zayas, un veterano y pionero de esta disciplina, ocurrida la noche del jueves en el Autódromo Las Américas, en el municipio Santo Domingo Este.

El suceso se produjo alrededor de las 9:30 de la noche, durante una sesión privada de pruebas en la pista, alquilada para preparar un evento que estaba programado para este sábado y que ha sido suspendido a raíz de la tragedia.

La actividad, organizada por la Caribbean Drag Racing League, que preside Plutarco Pimentel, cumplía con los protocolos de seguridad establecidos, incluyendo la presencia de ambulancia y personal médico.

El vehículo con que competía Zayas, una Jeep Grand Cherokee Trackhawk, sufrió un aparente desperfecto mecánico. La falla provocó que perdiera el control, impactara contra los rieles de seguridad y de inmediato se produjera una explosión que terminó cobrándole la vida.

El piloto fue extraído del vehículo y trasladado en ambulancia a un centro médico, donde fue declarado fallecido.

Años de trayectoria

Con varios años de trayectoria en el dragueo, Héctor "el Bori" Zayas fue uno de los fundadores de Fiebre Entertainment junto a su inseparable amigo, Adan Bodden.

Ambos fueron figuras clave en la organización de eventos de aceleración desde la apertura del Autódromo Las Américas hasta alrededor del año 2000, cuando surgieron nuevas entidades promotoras.

Su apodo, "el Bori", lo acompañó durante toda su carrera y se convirtió en un nombre respetado entre fanáticos y competidores. Zayas nació en Puerto Rico y era hijo de padres dominicanos, pero vivió la mayor parte de su vida en República Dominicana.

Su partida deja un vacío en la comunidad del automovilismo deportivo nacional, que reconoce en él a un pionero y apasionado del deporte motor.