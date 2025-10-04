Russell se entromete entre los McLaren y Verstappen al firmar la pole en Singapur

En la esperada lucha entre los McLaren y el neerlandés Max Verstappen se entrometió George Russell, el piloto británico de Mercedes que este sábado firmó el mejor crono en la sesión de clasificación del GP de Singapur y saldrá el domingo desde la pole position (12H00 GMT).

En el exigente trazado de Marina Bay, no solo por ser un circuito urbano (con una pista muy estrecha), sino también por el calor y la humedad en esta ciudad-Estado, Russell firmó un crono de 1:29.158 para regalarse su primera pole position en el Gran Premio de Singapur, 18ª prueba del campeonato.

"Fantástico estar en la pole. Ayer fue un día muy complicado por diferentes razones, pero es bueno estar de vuelta y obtener este resultado", se felicitó Russell nada más bajarse del monoplaza.

Russell, que logró su séptima pole en su carrera, se espera el domingo "una larga y agotadora carrera, pero sé el potencial que tiene el coche".

El británico superó por menos de 200 centésimas a Verstappen (1:29.340), que completó la primera línea de la parrilla.

- Piastri por delante de Norris -

Por detrás, saldrán el líder del campeonato, el australiano de McLaren Oscar Piastri (1:29.524), y el otro piloto de Mercedes, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (1:29.537).

El británico Lando Norris, que pelea con su compañero en McLaren por el título mundial, saldrá desde la tercera línea, en quinta posición (1:29.688), acompañado por su compatriota Lewis Hamilton, con Ferrari (1:29.688).

En la lucha por el campeonato, Piastri suma 324 puntos, 25 más que Norris (299) y Verstappen, tras sus triunfos en las dos últimas carreras, Monza y Bakú, tiene 255, por lo que de superar de nuevo a los McLaren en Singapur se meterá de lleno en la pelea, cuando quedarán cinco carreras para el final del campeonato.

"Si somos competitivos en Singapur, entonces podremos empezar a soñar" con una quinta corona, advirtió recientemente el consejero en Red Bull, Helmut Marko.

De momento, Verstappen saldrá por delante de los McLaren, pero el neerlandés aún no ha logrado nunca la victoria en las calles de Singapur, donde es muy complicado adelantar.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el británico Oliver Bearman (Haas) y el veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) completaron el Top 10.

Prueba de la igualdad que se ha venido constatando desde los primeros entrenamientos libres del viernes, los 10 pilotos que participaron en la Q3 rodaron en menos de ocho décimas de diferencia, todos por debajo del minuto y medio.

- Bortoleto y Colapinto en la cola -

El brasileño Gabriel Bortoleto (Haas) saldrá desde la 14ª posición y el argentino Franco Colapinto 16º puesto, por delante de su compañero en Alpine Pierre Gasly, que marcó el último tiempo de la jornada tras sufrir problemas en la dirección de su auto.

Sin embargo, los dos monoplazas que arrancarán desde las últimas dos posiciones serán los Williams del tailandés Alexander Albon y del español Carlos Sainz, luego de que sus tiempos fueran desclasificados tras la sesión por irregularidades en sus monoplazas, declarados no conformes.

Este Gran Premio se disputa en horario nocturno (la carrera comenzará a las 20H00 locales) no solo para maximizar el número de telespectadores en Europa, sino también para reducir los efectos del calor tropical en los pilotos.

El jueves, la FIA declaró por primera vez la alerta por "calor extremo" para el Gran Premio de Singapur, ya que se esperan temperaturas superiores a los 31º C durante la carrera.

Esta medida, instaurada tras el Gran Premio de Catar en 2023, permite a los pilotos llevar chalecos refrigerantes durante la carrera para rebajar la temperatura corporal.

hdy/cyj/mcd/pc/meb/dam

© Agence France-Presse