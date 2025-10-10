Cancelan la licencia por superar límites de velocidad a un expiloto de Fórmula 1

Mark Blundell corrió en la F1 en dos períodos entre 1991 y 1995, con pasos por Brabham, Ligier, Tyrrell y McLaren. ( FUENTE EXTERNA )

A un ex piloto de la Fórmula 1 que coincidió con la época de Ayrton Senna, Alain Prost, Nigel Mansell y Michael Schumacher se le prohibió conducir después de ser arrestado por exceso de velocidad. Mark Blundell, que compitió en F1 entre 1991 y 1995, admitió conducir a 150 km/h con su Land Rover por la A14 en Cold Ashby, Northamptonshire.

El hombre de 59 años viajaba 42 km/h por encima del límite de velocidad de 112 km/h para la autovía cuando lo registraron a las 11:50 a. m. del 30 de noviembre del año pasado.

Blundell, de Arrington, Cambridgeshire, no asistió a la audiencia del miércoles en el Tribunal de Magistrados de Northampton cuando su abogado se declaró culpable en su nombre. El ex piloto, ganador de las prestigiosas 24 Horas de Le Mans en 1992 con Peugeot, obtuvo cinco puntos en su licencia.

Según las reglas de acumulación, se le impuso una prohibición de seis meses y se le ordenó pagar un total de £1,042 en multas, costos y recargo a la víctima.

Blundell disfrutó de una carrera deportiva que abarcó dos décadas, de 1984 a 2003, compitiendo en F1 y Le Mans, pero también en la serie CART en Estados Unidos.

Durante su carrera en la F1 corrió para Brabham, Tyrrell, Ligier y McLaren, logrando tres podios en 61 largadas.

Luego de 25 victorias en la Fórmula Ford, en 1986 y tres años en la Fórmula 3000, Mark Blundell recibió su oportunidad como probador de Williams en la F1 para 1989. Un par de años más tarde y tras buenos resultados en el Campeonato Mundial de Resistencia, Blundell recibió la oportunidad de llegar a la F1 con Brabham.

Un sexto puesto fue su mejor lugar en aquella temporada, pero no continúa con la escudería y firma con McLaren como piloto de pruebas para el 1992, año en el que no corre en F1, pero gana las 24 hs de Le Mans con un Peugeot 905. El equipo Ligier le da otra oportunidad en la F1 en 1993, donde Blundell consigue dos podios (tercero en Sudáfrica y Alemania), y un año más tarde, ya con Tyrell, consigue otro tercer puesto en España.

Su retorno a McLaren

Blundell volvió a McLaren para correr en 1995, ocupando el auto que dejó libre Nigel Mansell, pero no logra podios y abandonó la F1 para correr en la Fórmula CART de Estados Unidos, competencia directa de la Indycar. En los años posteriores siguió compitiendo, hasta 2019. Hoy, con 59 años, tiene su propio emprendimiento deportivo MB Partners y sigue participando en alguna que otra carrera exhibición con leyendas.

Después de retirarse del automovilismo, Blundell creó una empresa de gestión deportiva, 2MB, en 2004 junto con su ex piloto de F1 y amigo Martin Brundle, quien desde entonces ha dedicado su tiempo a su carrera de presentador.

Blundell también trabajó en televisión durante un tiempo como analista de Fórmula 1 de ITV de 2002 a 2008, y ITV perdió cobertura frente a la BBC.