En Austin, el dúo de McLaren aspirante al título de F1 ve a Verstappen en el retrovisor

Un miembro de la tripulación de la Scuderia Ferrari ensambla el equipo en el día de prensa para el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en Austin, Texas, EE. UU., el 16 de octubre de 2025. El Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos de 2025 se llevará a cabo en el circuito de las Américas el 19 de octubre. ( EFE )

Días después de celebrar la retención del título mundial de constructores, la dupla de McLaren conformada por Oscar Piastri, líder del campeonato, y Lando Norris aguarda este fin de semana en Austin el comienzo de una posible remontada del Red Bull de Max Verstappen.

A falta de seis rondas del campeonato mundial, los aspirantes de McLaren al título están separados por tan solo 22 puntos, mientras el cuatro veces campeón está a 63 de la punta, aunque disfrutando su reciente rendimiento tras vencer a los dos autos de la escudería británica en las últimas tres carreras.

Verstappen ya redujo la desventaja con Piastri de 104 puntos a 41 a principios de septiembre, convirtiendo una causa casi perdida en una emocionante lucha del neerlandés por conseguir su quinto título.

Si lo logra, sería una remontada récord de puntos.

"Los dos McLarens tienen un poco más de ventaja por los puntos y yo diría que está entre ellos dos, pero Max es un piloto increíble. Es uno de los mejores de la historia", dijo el piloto español Fernando Alonso, de Aston Martin.

"Obviamente está luchando contra un coche superior como es el McLaren, pero si llega la última carrera y están apretados en puntos, quizá en ese momento se convierta en el hombre a seguir", agregó.

- Verstappen, al alza -

El Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana, en el Circuito de las Américas, promete ser escenario de mucha tensión.

Los dos pilotos de McLaren tratarán de defenderse con unos monoplazas que no se han actualizado en las últimas semanas frente al potente y renovado coche de Red Bull.

Además, el hecho de que este fin de semana tenga carrera sprint, la primera de las tres que quedan este año, solo aumenta el nerviosismo.

Verstappen ha sumado cuatro podios consecutivos y ha ganado tres de las últimas cuatro carreras en Austin. Solo quedó fuera el año pasado cuando Ferrari consiguió un doblete y se conformó con una victoria en la sprint.

"Hemos vuelto a progresar en Singapur (en la última carrera). Llevamos una racha de carreras muy sólidas y queremos seguir así, así que espero que podamos mejorar aún más este fin de semana", dijo el neerlandés.

- McLaren quiere ir por más -

McLaren, cuyo rendimiento inicial ha decaído, tiene como aliciente -no como consuelo- ser el dueño de la corona de constructores.

"Nuestra estrategia no cambia porque hayamos ganado el campeonato de constructores", declaró Zak Brown, jefe del equipo. "Afrontamos esta carrera de la misma manera que todas las demás".

Norris consiguió la pole el año pasado y terminó cuarto. Sabe que debe superar a Piastri y a Verstappen, dentro de lo posible, para mantener su posición.

Piastri, el piloto australiano de 24 años, lleva tres carreras sin subir al podio y su mejor resultado en Austin fue un quinto puesto el año pasado.

Es probable que la tensión en McLaren se repita en Ferrari tras días tensos que han trascendido en los medios, que sugieren que el equipo está sumido en el caos y apuntan al exjefe de Red Bull, Christian Horner, como posible sucesor del presionado jefe del equipo, Frédéric Vasseur.

- Hamilton rechaza los rumores -

"No sé de dónde han salido los rumores, así que no puedo arrojar mucha luz sobre esto, pero es un poco molesto para nosotros como equipo", dijo el siete veces campeón Lewis Hamilton.

Sin una sola victoria este año, la Scuderia, y particularmente Hamilton, necesitan con urgencia un resultado para sacudirse la sal.

El británico completa 18 carreras sin subirse al podio, aunque regresa a su circuito favorito, donde ya se coronó cinco veces.

"Sabemos que no hemos aprovechado al máximo el potencial de nuestro equipo en las últimas carreras", declaró Vasseur, y descartó los rumores de conflictos internos. "El equipo está unido y totalmente decidido a revertir la situación".

Mercedes también buscará repetir el éxito de George Russell en Singapur, en medio de la confirmación de que mantendrá su line-up sin cambios para el año que viene, con el joven italiano Kimi Antonelli y el británico al volante de los coches de las flechas de plata.