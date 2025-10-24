Charles Leclerc, el más rápido en la primera práctica del GP de México ante notables ausencias

El monegasco Charles Leclerc (i) de Ferrari, se prepara para participar en la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de México de la Fórmula Uno este viernes, en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México. ( EFE/ JOSÉ MÉNDEZ )

Charles Leclerc, piloto monegasco de la escudería Ferrari, fue el más rápido durante la primera práctica libre del viernes de cara al Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, que tuvo notables ausencias.

Con un tiempo de 1 minuto con 18 segundos y 380 milésimas, Leclerc registró su mejor vuelta al circuito del Autódromo de los Hermanos Rodríguez, de 4,304 kilómetros de longitud.

El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, registró el segundo mejor tiempo con 1:18.487, mientras que el alemán Nico Hülkenberg, de Sauber, tuvo la tercera mejor marca con 1:18.760.

El australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, quedó cuarto a 404 milésimas de Leclerc.

A bordo de su bólido de Alpine, el volante argentino Franco Colapinto registró su mejor vuelta en 1:19.331 y acabó noveno.

Como estaba previsto, el neerlandés Max Verstappen, tetracampeón del mundo y cinco veces ganador en México, no participó en la primera práctica para dejar su plaza por Red Bull al británico Arvid Lindblad.

Lindblad, de 18 años, fue sexto en este ensayo inicial, con un tiempo de 1:18.997.

McLaren y Ferrari

La misma situación se presentó en la escudería McLaren, donde el británico Lando Norris, que marcha detrás del líder de la temporada, cedió el lugar al mexicano Patricio O'Ward, quien fue decimotercero con 1:19.680.

Por Ferrari no practicó el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial y dos veces ganador en el autódromo mexicano.

La escudería del Cavallino Rampante mandó a pista al novato italiano Antonio Fuoco, cuyo mejor tiempo estuvo 2.474 segundos encima de Leclerc.