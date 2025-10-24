Verstappen aparece y domina segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de México

Max Verstappen en la cabina de su monoplaza antes de la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México el 24 de octubre de 2025. ( YURI CORTEZ AFP )

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, dominó el viernes la segunda sesión de ensayos libres del Gran Premio de México de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, y del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes.

Verstappen, tetracampeón mundial y cinco veces ganador del GP de México, registró su mejor vuelta en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, en la capital, en 1 minuto 17 segundos 392 milésimas.

Leclerc fue segundo con 1:17.545 y Antonelli tercero con 1:17.566.

En esta segunda sesión también hizo su presentación el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, quien a bordo de su Ferrari quedó quinto con 1:17.692.

Oscar Piastri, actual líder del Campeonato Mundial de pilotos, tuvo una actuación discreta. El australiano de McLaren quedó duodécimo con un tiempo de 1:18.232.

El británico Lando Norris tuvo un mejor rendimiento por el equipo McLaren al cronometrar 1:17.643 y quedar cuarto.

El español Carlos Sainz, de Williams, quien ganó el Gran Premio de México en 2024, fue noveno en esta segunda sesión con un registro de 1:17.939 minutos.

Para el argentino Franco Colapinto, de Alpine, este segundo entrenamiento no resultó memorable, ya que terminó con 1:18.721 en la decimoctava posición.

La tercera sesión de ensayos libres se realizará el sábado a partir de las 17H30 GMT.

Resultados de la segunda sesión de ensayos libres:

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:17.392

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:17.545

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:17.566

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:17.643

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:17.692

George Russell (GBR/Mercedes) 1:17.829

Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:17.883

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:17.938

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:17.939

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:17.954

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.218

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:18.232

Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:18.266

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:18.281

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:18.323

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:18.348

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:18.442

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:18.721

Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:18.855

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:19.194