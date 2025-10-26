Apple pagará US$140 millones al año por derechos de F1 en Estados Unidos

Los pilotos abandonan la parrilla al inicio del Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos de 2025 en el circuito de las Américas en Austin, Texas, EE.UU., el 19 de octubre de 2025. ( EFE )

La plataforma de streaming Apple TV ha ganado la licitación para transmitir en exclusiva la Fórmula 1 en Estados Unidos a partir de 2026, tras firmar un acuerdo de cinco años con el titular de los derechos comerciales de la F1.

Apple ha liderado durante mucho tiempo la carrera contra ESPN, actual titular de los derechos, para hacerse con los derechos. El gigante tecnológico también está detrás de la exitosa película de F1 que se convirtió en la película deportiva más taquillera de todos los tiempos.

No se anunciaron cifras, pero Motorsport.com reportó que Apple desembolsará más de 140 millones de dólares anuales por el acuerdo de exclusividad en EE. UU., un aumento significativo en comparación con los 90 millones de dólares que ESPN pagaba anualmente desde 2023.

A partir de 2026, todas las sesiones de entrenamientos, las sesiones de clasificación y las carreras de F1 estarán disponibles para los suscriptores de Apple TV, con algunas carreras y sesiones de entrenamientos disponibles gratuitamente en la aplicación. También ofrecerá una opción en español.

El contrato con Apple implica que el servicio actual de F1 TV dejará de estar disponible como servicio independiente en EE. UU., sino que F1 TV Premium se integrará en la suscripción regular de Apple TV, que cuesta 12,99 dólares al mes, sin coste adicional.



El acuerdo de streaming también representa un cambio histórico en la retransmisión de la F1, ya que este deporte atrae a una afición más joven y diversa en su era Drive to Survive.

La Encuesta Global de Aficionados 2025, realizada por Motorsport Network y la Fórmula 1, reveló que el 47 % de los nuevos aficionados a la Fórmula 1 en Estados Unidos tienen entre 18 y 24 años, y más de la mitad son mujeres. El público más joven es más propenso a recurrir a los servicios de streaming que a la televisión tradicional.

Abarcará un lustro

Durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Apple y la dirección de la F1 anunciaron oficialmente un acuerdo de cinco años para llevar la serie a la plataforma de streaming del gigante tecnológico, Apple TV, entre 2026 y 2023.

"Esta es una alianza increíblemente emocionante tanto para la Fórmula 1 como para Apple, que nos garantizará que podamos seguir maximizando nuestro potencial de crecimiento en Estados Unidos con el contenido adecuado y canales de distribución innovadores", declaró Stefano Domenicali, CEO y presidente de la F1.

"No nos conocemos desde hace tres años, ya que hemos trabajado juntos para crear F1: La Película, que ya ha sido un gran éxito en todo el mundo. Compartimos la visión de acercar este increíble deporte a nuestros aficionados en Estados Unidos y atraer a nuevos aficionados mediante transmisiones en directo, contenido atractivo y un enfoque durante todo el año para mantenerlos enganchados".

Apple es un referente en la retransmisión deportiva en directo, ya que posee los derechos de la Major League Baseball y la Major League Soccer. Y se compromete a aprovechar su ecosistema actual para atraer a nuevos aficionados estadounidenses a la F1, que incluye apps como Apple News, Apple Maps, Apple Music, Apple Sports y Apple Fitness+.

Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple, declaró: «Estamos encantados de ampliar nuestra relación con la Fórmula 1 y ofrecer a los suscriptores de Apple TV en EE. UU. acceso en primera fila a uno de los deportes más emocionantes y de mayor crecimiento del planeta.

2026 marca una nueva era transformadora para la Fórmula 1, con nuevos equipos, nuevas regulaciones y coches con los mejores pilotos del mundo. Esperamos ofrecer a nuestros clientes una cobertura premium e innovadora, centrada en los aficionados, de una manera que solo Apple puede ofrecer».