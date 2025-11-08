Eliminado en la Q1 de Brasil, Verstappen se aleja del título de la Fórmula Uno; Norris gana la pole

El piloto neerlandés de Red Bull Racing, Max Verstappen, participa en la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula 1 de São Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en São Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2025. ( NELSON ALMEIDA / AFP )

El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, de Red Bull, puede haber visto esfumarse sus últimas esperanzas de conservar su corona al quedar eliminado este sábado en la primera tanda de la clasificación del Gran Premio de Brasil.

Pocas horas después de limitar los daños al quedar cuarto en la carrera esprint en Sao Paulo, el neerlandés se mostró impotente en la primera parte de la clasificación, donde no pudo pasar del decimosexto puesto, al mando de un monoplaza que parecía carecer por completo de adherencia.

"No tenía adherencia. Cero. Fantástico...", dijo irónicamente por radio Verstappen, que parecía muy enfadado al bajar de su coche.

A 39 puntos de Lando Norris, de McLaren, líder del campeonato y que ganó la carrera esprint más temprano, Mad Max podría ver cómo esta diferencia se amplía aún más el domingo durante el Gran Premio, a menos que se produzca un nuevo milagro como el de 2024.

Su actuación el año pasado

Hace un año, en condiciones dantescas y lluviosas, el neerlandés salió en la decimoséptima posición, ganó el GP y dio un golpe fatal a las esperanzas de Norris de proclamarse campeón.

Pero no se prevé lluvia el domingo en el circuito de Interlagos, lo que reduce considerablemente sus posibilidades de remontada.

Esta temporada, Verstappen siempre había alcanzado la Q3, la tercera y última parte de la clasificación.

Su peor resultado hasta el sábado era un octavo puesto en la parrilla de Hungría, mientras que había conseguido nada menos que siete pole positions.

Verstappen está a 39 puntos de Norris y a 30 del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, segundo de la tabla general, a falta de cuatro carreras para el final de temporada.

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, celebra tras conseguir la pole position durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Fórmula Uno de Sao Paulo en el circuito José Carlos Pace, también conocido como Interlagos, en Sao Paulo, Brasil, el 8 de noviembre de 2025.

Norris saldrá primero

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la pole position del Gran Premio de Brasil, en una jornada en la que reforzó su ventaja como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 con su victoria previa en la carrera esprint.

Norris, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09.511 minutos en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo; mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09.886.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 365 puntos y Piastri quedó con 356 después de abandonar la esprint, más temprano, por un choque.