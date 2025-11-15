Álex Márquez gana carrera esprint del GP de Valencia de MotoGP

Álex Márquez gana carrera esprint del GP de Valencia ( AFP )

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP, mientras que su compatriota Pedro Acosta (KTM) quedó segundo.

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) completó el podio de esta carrera de sólo 13 vueltas (en comparación con las 27 del Gran Premio del domingo), que otorga puntos para el campeonato.

Saliendo desde la pole position por quinta vez esta temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) cruzó la línea de meta en quinto lugar, por delante del campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, que terminó séptimo con su Yamaha.

El campeón del mundo 2024 Jorge Martín (Aprilia), que regresó a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, terminó en el vigésimo segundo y último puesto.

En el mundial, Bezzecchi tiene asegurado el tercer puesto. Su último rival en la lucha por el podio final, el doble campeón del mundo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), acabó en la decimocuarta posición en el esprint, por lo que cae al quinto puesto de la clasificación general, detrás de Acosta.

Marc Márquez (Ducati), lesionado y ya proclamado campeón de la categoría reina, descartó participar en la última carrera del año.

-- Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP:

1. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 19:37.490

2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 1.149

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 2.637

4. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 3.519

5. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 3.727

6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 6.349

7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 7.102

8. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 7.352

9. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 7.685

10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 9.346

11. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 10.067

12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 11.148

13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 11.911

14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 11.957

15. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 14.264

16. Nicolò Bulega (ITA/Ducati Lenovo Team) 14.951

17. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 15.597

18. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16.699

19. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 16.885

20. Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 18.846

21. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 23.028

22. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 23.655

Los demás pilotos no terminaron

hdy/jld/dam