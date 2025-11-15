×
Moto GP

Álex Márquez gana carrera esprint del GP de Valencia de MotoGP

Marc Márquez descartó participar en la última carrera del año.

    Álex Márquez gana carrera esprint del GP de Valencia de MotoGP
    Álex Márquez gana carrera esprint del GP de Valencia (AFP)

    El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Valencia, la 22ª y última prueba de la temporada de MotoGP, mientras que su compatriota Pedro Acosta (KTM) quedó segundo.

    El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) completó el podio de esta carrera de sólo 13 vueltas (en comparación con las 27 del Gran Premio del domingo), que otorga puntos para el campeonato.

    Saliendo desde la pole position por quinta vez esta temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) cruzó la línea de meta en quinto lugar, por delante del campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, que terminó séptimo con su Yamaha.

    El campeón del mundo 2024 Jorge Martín (Aprilia), que regresó a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, terminó en el vigésimo segundo y último puesto.

    En el mundial, Bezzecchi tiene asegurado el tercer puesto. Su último rival en la lucha por el podio final, el doble campeón del mundo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), acabó en la decimocuarta posición en el esprint, por lo que cae al quinto puesto de la clasificación general, detrás de Acosta.

    Marc Márquez (Ducati), lesionado y ya proclamado campeón de la categoría reina, descartó participar en la última carrera del año.

    -- Clasificación de la carrera esprint del Gran Premio de Valencia de MotoGP:

    1. Álex Márquez (ESP/Gresini Racing MotoGP) 19:37.490

    2. Pedro Acosta (ESP/Red Bull KTM Factory Racing) a 1.149

    3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 2.637

    4. Raúl Fernández (ESP/Trackhouse Racing MotoGP) 3.519

    5. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia Racing) 3.727

    6. Franco Morbidelli (ITA/Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 6.349

    7. Fabio Quartararo (FRA/Monster Energy Yamaha MotoGP) 7.102

    8. Brad Binder (RSA/Red Bull KTM Factory Racing) 7.352

    9. Ai Ogura (JPN/Trackhouse Racing MotoGP) 7.685

    10. Johann Zarco (FRA/LCR Honda CASTROL) 9.346

    11. Fermín Aldeguer (ESP/Gresini Racing MotoGP) 10.067

    12. Jack Miller (AUS/Prima Pramac Racing) 11.148

    13. Enea Bastianini (ITA/Red Bull GASGAS Tech3) 11.911

    14. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati Lenovo Team) 11.957

    15. Álex Rins (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 14.264

    16. Nicolò Bulega (ITA/Ducati Lenovo Team) 14.951

    17. Miguel Oliveira (POR/Prima Pramac Racing) 15.597

    18. Maverick Viñales (ESP/Red Bull GASGAS Tech3) 16.699

    19. Aleix Espargaró (ESP/Team HRC) 16.885

    20. Augusto Fernández (ESP/Monster Energy Yamaha MotoGP) 18.846

    21. Somkiat Chantra (THA/LCR Honda IDEMITSU) 23.028

    22. Jorge Martín (ESP/Aprilia Racing) 23.655

    Los demás pilotos no terminaron

